Les Libanais sont dans la rue, sans discontinuer, depuis le 17 octobre. Partie de l'annonce d'une énième taxe imposée aux citoyens, la contestation est devenue une remise en question globale du régime, accusé d'être gangrené par la corruption. Analyse avec Ziad Majed, politologue spécialiste du Moyen-Orient.

Des manifestants libanais, Beyrouth, Liban © AFP / MARWAN NAAMANI / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

Les Libanais ne semblent pas près de vouloir mettre fin aux protestations populaires sans précédent qu'ils ont spontanément déclenchées, il y a onze jours. Les barrages routiers populaires mis en place se sont encore renforcés, et les images d'une immense chaîne humaine de 170 kilomètres, le long de la côte du pays, formée de citoyens drapés du drapeau libanais, ont fait l'actualité dimanche.

Le 17 octobre dernier, le gouvernement libanais annonçait la création d'une taxe sur l'application de messagerie internationale WhatsApp. Une mesure qui semble anecdotique - c'est pourtant elle qui est à l'origine du mouvement à l'ampleur inédite qui traverse le Liban. Aussitôt annulée par les pouvoirs publics sous la pression de la rue, cela n'a pas pour autant fait cesser les manifestations.

Ces dernières paralysent le pays, dont les institutions et une grande partie des commerces sont fermés - bien que les heurts des premiers jours se soient largement apaisés. Fait rare, la contestation n'est pas circonscrite aux grandes villes, et a gagné les régions tenues par le Hezbollah et par le mouvement Amal, dans le Sud. La colère semble avoir fait tomber les barrières sociales, confessionnelles et géographiques qui cloisonnent traditionnellement le territoire.

En réaction, le gouvernement de Saad Hariri a proposé une série de réformes ambitieuses, dont un budget 2020 sans impôt supplémentaire et la promesse d'élections anticipées. Mais elles n'ont pas su convaincre les citoyens. Car aux cris de « Tous veut dire tous », les Libanais réclament en réalité la démission de l'ensemble d'une classe politique presque inchangée depuis la fin de la guerre civile, il y a trente ans. Ils l'accusent d'être parcourue par la corruption et l'affairisme, tandis que le service public, lui, se dégrade progressivement.

Jusqu'où la colère des Libanais peut-elle aller ? Ziad Majed, politologue franco-libanais spécialiste de la région moyen-orientale, sera avec nous pour en parler.

Le bruit du monde nous emmène auprès des migrants sud-américains, à la frontière mexicaine. Par Emmanuelle Steels

Plus de cinquante-mille migrants sont aujourd'hui confinés à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, et les conditions d'entrée sur le territoire américain se sont encore durcies sous l'administration Trump. Dans la ville frontalière de Ciudad Juarez, où la criminalité est très élevée, les demandeurs d'asile patientent souvent plusieurs mois. Alors certains tentent les traversées illégales, qui joueront pourtant en leur défaveur dans le traitement de leur dossier...

Le monde selon Trump, saison 3. Par Loïg Louvry

Aujourd'hui, on parlera de la photographie publiée du président Trump auprès de ses généraux au moment de la capture du chef de l'Etat Islamique, Abou-bakr al Baghdadi. Un cliché qui a semble-t-il été mis en scène pour la presse, quelques heures après l'opération...

Le Monde à l'Envers, par Cyril Sauvageot. En Allemagne, l'extrême-droite n'avance plus masquée

Aux élections régionales de ce dimanche en Thuringe, dans l’est de l’Allemagne, l’extrême-droite a terminé en deuxième position avec 23,5 % des voix, réalisant l’un de ses meilleurs scores. C'est donc un scrutin bien particulier, qui tranche avec les résultats habituels des élections outre-Rhin. Ce qu'on en retient, c'est que l'extrême-droite allemande, menée par le populiste Björn Höcke, n'a plus peur de rien.

