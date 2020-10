En 1988, Eddy Harris a "chevauché" le fleuve Mississippi, parcourant l'Amérique du Minnesota à la Louisiane. Une plongée dans l'Amérique d'il y a trente ans : a-t-elle vraiment changé ? Une expérience qu'il raconte dans "Mississippi Solo" qui vient d'être traduit en français, et qu'il partage avec nous aujourd'hui.

L'écrivain américain Eddy L Harris et son analyse de l'Amérique actuelle depuis son livre "Mississippi Solo" © AFP / Joel Saget

Avec nous pour en parler

Eddy Harris, écrivain et cinéaste américain, auteur de Mississippi Solo (Editions Liana Levi)

Aussi au sommaire de cette émission

Le bruit du monde est aux Etats-Unis avec un reportage de Gregory Philipps sur les Républicains modérés de l'Ohio qui ne voteront pas pour Donald Trump

J – 6 avant la présidentielle, Joe Biden est en tête des sondages nationaux même si Donald Trump multiplie les déplacements et les meetings pour tenter de rattraper son retard. L’élection se jouera comme tous les quatre ans dans quelques Etats clés, et notamment un qui depuis 1960 a toujours voté en faveur du candidat finalement élu, c’est l’Ohio, Etat à la fois rural et industriel, largement remporté par Donald Trump.

Mais cette fois, la course s’annonce beaucoup plus serrée. D’autant plus qu’en Ohio, le président sortant est contesté par une partie de ses propres troupes - des Républicains modérés ou d’anciens du parti, qui se sont organisés et appellent à battre Trump.

Le cinéma en V.O. par Eva Bettan

City Hall, de Frederick Wiseman : au coeur de la mairie de Boston, où les équipes du Maire démocrate travaillent pour établir avec les citoyens une politique sociale, culturelle et égalitaire.

Sous les radars, par Raphaël Delvolvé

Il sera question de la crise en Guinée, qui continue après les élections du 18 octobre dernier : la réélection contestée d'Alpha Condé a été à l'origine d'affrontements violents qui ont fait au moins une vingtaine de morts. Il sera également question d'un pèlerinage de moines bouddhistes en Corée du Sud pour tenter de mettre fin à la pandémie, et des conséquences économiques de l'absence de tourisme en Bolivie.

Le monde d'après, l'édito de Jean-Marc Four

La Pologne manifeste depuis presque une semaine pour le droit à l'avortement.

