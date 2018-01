Le Brésil gangrené par les accusations de corruption et les procédures judiciaires. Avec le géographe Sébastien Velut ; Au Mexique, une maîtresse d'école rassure ses élèves pendant qu'une fusillade a lieu à 100 mètres de l'établissement ; La Norvège, championne du pétrole et du gaz mais aussi des voitures électriques.

Brésil. La semaine dernière Lula, ancien président brésilien, a été condamné en deuxième instance pour corruption passive et blanchiment d'argent. Il risque de se retrouver en prison le 7 octobre prochain, au moment des élections. Le pays est, une nouvelle fois, pris en tenaille entre ceux qui veulent absolument le voir revenir et ceux qui souhaitent sa disparition définitive de la scène politique. Qu’en est-il de cette classe politique brésilienne rongée par les accusations de corruption et par les procédures judiciaires ? Une démocratie gangrenée, une justice dont on a du mal à savoir si elle s'acharne sur l’ex-président ou si elle cherche véritablement à nettoyer le pays de sa corruption. On en parle avec Sébastien Velut, géographe, professeur à l'université Paris 3, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL) et du Centre de recherche et de documentation des Amériques (CREDA) et avec notre correspondante, Anne Vigna, en direct de Rio.

Sous les Radars. Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité internationale :

, à Berlin où sur le mur d'un centre de formation, un poème, affiché depuis 2011, fait aujourd’hui polémique après que des étudiants ont estimé qu’il reproduisait une tradition sexiste ; Au Mexique , dans le Sonora, une maîtresse d'école a filmé sa classe pendant qu’une fusillade avait lieu à 100 mètres de l’établissement. Elle a choisi de garder son calme et de rassurer ses élèves en leur faisant croire à un simple exercice ;

, dans le Sonora, une maîtresse d'école a filmé sa classe pendant qu’une fusillade avait lieu à 100 mètres de l’établissement. Elle a choisi de garder son calme et de rassurer ses élèves en leur faisant croire à un simple exercice ; En Allemagne, Coco Schumann, de son vrai nom, Heinz Jacob Schuman, est mort hier à 93 ans. Fils d'un allemand chrétien converti au judaïsme, arrêté en 1943, il a toujours voulu être reconnu comme musicien et non comme survivant d'Auschwitz.

Le Reportage en Norvège. Grégory Tervel nous emmène chez le plus gros producteur de pétrole et de gaz d’Europe occidentale, qui est aussi le champion du monde des voitures électriques. Les ventes de véhicules électriques ou hybrides y ont explosé ces dernières années grâce à de multiples incitations, notamment fiscales. La Norvège ambitionne, maintenant, de transformer tout son parc automobile en une seule décennie.

