Vincent Bolloré mis en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour l'obtention de concessions portuaires à son groupe en Afrique. © AFP / CELLOU BINANI

En Afrique, certaines entreprises font la pluie et le soleil

L’Afrique est à la mode. Elle n’aura jamais suscité autant d’engouement, l’Afrique fait désormais figure d’Eldorado économique. Bon nombre d’entreprises y voient un relais de croissance. Parmi elles, Total. Les pays d’Afrique représentent aujourd’hui un tiers des activités de l’entreprise. Le groupe Bolloré est quant à lui implanté dans quarante pays du continent.

L’affaire Bolloré est l’occasion de revenir sur ces entreprises qui s’affranchissent de certaines règles pour faire la pluie et le soleil en Afrique. On en parle avec Jean-Pierre Canet, co-auteur de « Vincent tout puissant » et le journaliste et spécialiste de l’Afrique Antoine Glaser.

Bolivie – Le dictateur Luis Garcia Meza est mort à l’âge de 88 ans. Il avait pris le pouvoir entre juillet 1980 et aout 1981.

– Rafiki est le premier film Kényan à avoir été sélectionné au Festival de Cannes. . « Son but évident est de promouvoir le sbianisme ce qui est illégal et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kényan » affirme le comité de censure. Australie – Près de 500 étudiants et enseignants ont été évacués du campus de l’université de Melbourne à cause d’une odeur insoutenable. Il ne s’agissait pourtant que d’un durian pourri.

Le reportage de Nathalie Hernandez – Et quand est-il du service militaire en Suisse ?

Alors qu’en France nous sommes en plein débat sur un potentiel retour du service militaire, qu’en est-il en Suisse ?

En Suisse, les hommes sont obligés d’effectuer entre 18 et 21 semaines d’entrainement l’année de leur 20 ans, puis de se rendre trois semaines par an à des cours jusqu’à leur 34 ans. S’ils préfèrent un service civil, ils doivent y consacrer plus de temps qu’à l’armée et s’acquitter d’une taxe annuelle équivalente à 3 % de leurs revenus jusqu’à 30 ans.

