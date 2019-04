Ce soir on part au Japon suivre le passage à la nouvelle ère impériale ; On ira en Côte-d’Ivoire, ancienne plaque tournante de l’immigration ; Et en Pologne où on a la banane en manifestation

Japon : l’empereur Akihito a abdiqué, une première depuis 200 an. Son fils Naruhito se prépare à prendre le trône du chrysanthème et à inaugurer une nouvelle ère impériale. © AFP / STR / Japan Pool

Changement d'ère au Japon

L’empereur Akihito abdique, et le Japon entre dans une nouvelle ère impériale à partir d’aujourd’hui. Une nouvelle ère nommée « Reiwa », qui commencera par la montée sur le trône de l’héritier Naruhito ce mercredi 1er mai. Le nouvel empereur, Naruhito est le premier de la dynastie à être élevé par ses parents. Il n’a pas été séparé de sa famille dès ses trois ans comme le veut la tradition. C’est un événement très important dans le pays, pour l’occasion, les Japonais ont d’ailleurs le droit a dix jours de congés.

Interview et reportage de Karyn Mishimura

L’escale reportage nous emmène ce soir en Côte d’Ivoire

L’Italie investit de plus en plus en Côte d’Ivoire pour lutter contre l’immigration irrégulière. Il y a encore deux ans, ce pays d’Afrique de l’Ouest était la plaque tournante de la migration clandestine, même si les Ivoiriens ne représentent que le huitième pays d’origine des migrants arrivant illégalement sur les côtes italiennes. Pour contrer ce phénomène, l’Italie finance des ONGs qui sensibilisent aux risques de la traversée. Elles proposent également des formations aux migrants de retour pour qu’ils trouvent un travail et une stabilité chez eux.

Un reportage d’Amandine Réaux

Sous les radars… Amélie Perrier nous emmène ce soir

En Pologne, où la banane devient une nouvelle arme de rébellion

En Italie, avec un acteur du film Piranhas agressé à Naples, peut-être pour son rôle dans le film

À Hong-Kong, avec le film « Avenger : Endgame » qui tourne à l’agression devant un cinéma

Programmation musicale

Billie Eilish – Bad guy

Geoffrey Oryema – Ye ye ye