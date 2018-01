Le pays s'enfonce de plus en plus dans une violence intercommunautaire sur fond de crise politique. Avec Vincent Hugeux, spécialiste de l'Afrique ; A Seattle, Amazon inaugure trois globes de verre et d'acier abritant des plantes tropicales en plein centre-ville ; A Cuba, on prépare l'après Raul Castro.

Le père de Thsibulane inquiet est venu au centre de santé ACF de Tshikapa. Son fils pèse 6,4 kilos au lieu de 8,6 pour un enfant de son âge. © Guillaume Binet / Agence Myop

RDC. Le pays s’enfonce dans une crise interne de plus en plus tendue. Le président Joseph Kabila devrait avoir quitté le pouvoir depuis plus d’un an. Le non-respect d’un accord conclu en décembre 2016, qui prévoyait l’organisation d’une élection présidentielle avant le 31 décembre 2016, a dressé l’Eglise et une partie du peuple congolais contre le pouvoir. Cette colère a engendré les manifestations du 21 janvier, réprimées dans le sang. A cette occasion, Mathilde Dehimi de retour de RDC nous rapporte la situation dramatique dans la province du Kasaï, théâtre, depuis deux ans, d’un véritable conflit armé entre le pouvoir central et la tribu des Kamouina Nsapu. L’ONU affirme que l’urgence humanitaire se situe désormais dans cette province isolée. On en parle avec Vincent Hugeux, grand reporter à L'Express et spécialiste de l'Afrique.

Sous les Radars. Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité internationale :

En Macédoine , ex-république fédérée de Yougoslavie, indépendante depuis 1991. La Grèce lui demande de changer de nom, estimant que seule « sa Macédoine » est légitime ;

, ex-république fédérée de Yougoslavie, indépendante depuis 1991. La Grèce lui demande de changer de nom, estimant que seule « sa Macédoine » est légitime ; Direction Seattle, fief de la firme mondiale de commerce électronique, Amazon dont le patron, Jeff Bezos, a inauguré trois globes de verre et d'acier de 40 mètres de diamètre. Ils abritent des plantes tropicales en plein centre-ville ;

Le Reportage à Cuba où l'on planifie progressivement le moment historique qui verra le départ de Raul Castro, un an et demi après la mort de Fidel Castro. Un long processus qui commence le 11 mars prochain avec des élections locales. Son remplacement est prévu pour le 19 avril. Toutefois, ils sont plusieurs à douter qu’un changement de système électoral soit une réponse aux problèmes de Cuba. Signé Romane Frachon.

Programmation musicale :

Bad COP/Good COP. Sandy Dauphin essaie de verdir et de refroidir la planète. Si l'électricité en Europe verdit, on n'a pas encore tourné le dos au charbon, l'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre. Un nouveau rapport européen confirme ces deux tendances. Pour la première fois en 2017, le vent, le soleil et la biomasse, ces trois nouvelles énergies propres, ont produit davantage d'électricité que le charbon en Europe. Une petite révolution.