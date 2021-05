Toujours emprisonné au Royaume-Uni, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a vu la demande d'extradition des États-Unis à son encontre rejetée par les tribunaux britanniques. Un appel a pourtant été formulé, dont le journaliste attend la décision.

Entretien avec Stella Morris, avocate et conjointe du fondateur de WikiLeaks Julian Assange © AFP / BEN STANSALL

Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, est toujours en prison au Royaume-Uni. La demande d'extradition formulée par les États-Unis a été rejetée par la juge britannique en charge du dossier.

La raison invoquée : l'état psychologique du détenu, et non les arguments de fond avancés par ses avocats, à savoir la défense de la liberté d'expression et la qualité de journaliste de Julian Assange. Une décision à laquelle les États-Unis ont annoncé faire appel.

Avec nous pour en parler

Stella Morris est l'avocate et la conjointe du fondateur de WikiLeaks Julian Assange.

La traduction est assurée par Hélène Jonguet.

Antoine Vey est l'avocat français de Julian Assange.

Le Bruit du monde est au Chili, à la rencontre des nouvelles voix de l'assemblée constituante

Au Chili, c'est une conséquence directe de la mobilisation historique de la fin 2019 contre les inégalités sociales : il y a deux semaines, une assemblée constituante a été élue pour remplacer la Constitution héritée de la dictature du général Pinochet.

Et le résultat de l'élection bouscule sérieusement le paysage politique du pays : presque 50% de femmes élues, des sièges réservés aux peuples indigènes, et une forte percée des indépendants issus des mouvements sociaux. Un résultat qui pourrait pousser le Chili vers un modèle plus proche de la sociale-démocratie.

Un reportage signé Justine Fontaine.

Également au programme de cette émission

Sous les radars, par Amélie Perrier

par Amélie Perrier Le monde d'après, l'édito de Cyril Sauvageot

Programmation musicale

Andrea-Laszlo DE SIMONE - Dal giorno in cui sei nato tu

Bibi BOURELLY - Sally