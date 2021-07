Plus de 750 tombes retrouvées, les restes de 215 enfants découverts à proximité d'anciens pensionnats de l'Eglise catholique, voici les vestiges de la violence à l'égard de la population autochtone tout au long de l'histoire canadienne.

Les tombes des pensionnats autochtones : le Canada confronté à son histoire coloniale © AFP / AMRU SALAHUDDIEN / ANADOLU AGENCY

Le Canada aussi fait face à son passé colonial. Après la vague Black Lives Matter qui a déferlé sur tous les continents, les Canadiens ont découvert avec horreur des preuves de leur passé colonial à savoir les restes des 215 écoliers en Colombie britannique.

Si les réponses politiques sont en train d'être trouvées, une mesure symbolique a déjà été appliquée : Mary Simon a été nommée Gouverneure du Canada, faisant d'elle la première femme autochtone de l'histoire à ce poste.

Marie Laure Josselin, reporter spécialisée à l'Espace autochtones à Radio Canada

Gabrielle Paul, reporter spécialisée à l'Espace autochtones à Radio Canada et native de la communauté ilnu de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean

Le Bruit du monde en Pologne

La fracture entre Europe de l'Ouest et de l'Est s'accroît : après la Hongrie, c'est désormais à la Pologne que l'on s'intéresse. Dans une perspective électoraliste, le parti au pouvoir Droit et Justice ou PIS, veut encourager la réécriture nationale de l'histoire du pays, en insistant notamment sur le rôle exemplaire des polonais lors de l'occupation allemande.

En effet, en passant par un musée construit en face des camps de concentration d’Auschwitz, l'exécutif encourage l'exaltation de l'aide héroique des Polonais aux prisonniers du camp, réfutant tout comportement déviant individuel.

Un reportage signé Sarah Bakaloglou

· Sous les radars de Mariam El Kurdi

Chronique de l'Europe de Jérémy Audouard qui expliquera comment les services de renseignements chinois parviennent à s'implanter en Europe de façon invisible.

Le monde d'après, l'édito de Jean Marc Four

C. TANGANA et Niño De Elche, Un veneno

