La phase de désescalade face au Covid est enclenchée partout dans le monde, avec quelques nuances : certains pays en Europe du Nord notamment ont un coup d’avance, tandis que l’Asie de l’Est, autrefois exemplaire semble avoir un temps de retard…

Pandémie, d'un pays à l'autre : la planète tombe le masque © Getty / Eloi_Omella

Ce soir nous ferons le tour de la planète pour voir où tombe le masque. Nous irons notamment au Danemark, en Corée du Sud, et à Hong Kong avec nos correspondants Frédéric Faux, Nicolas Rocca, et Florence de Changy. Nous serons également avec notre invité Cyrille Cohen en Israël, dont les mesures ont été un modèle de référence pour de nombreux pays au cours de la pandémie.

L’Israël, qui était le pionnier de la quatrième dose, laisse désormais tomber le « passeport vert », équivalent de notre pass sanitaire. Et les israéliens ne sont pas les seuls à baisser les mesures sanitaires. Le Royaume-Uni n’isole plus ses cas positifs, les Etats-Unis et plusieurs pays européens se débarrassent du masque en extérieur et en intérieur, et le Danemark met même un terme à sa campagne de vaccination.

La France ne tardera pas à suivre la voie de ces nombreux pays. Olivier Véran a évoqué ce mercredi la fin du masque en intérieur à la mi-mars, et même la possible révocation du pass vaccinal si les conditions le permettent.

Avec nous pour en parler ce soir :

Cyrille Cohen, immunologue, professeur à l'université Bar-Ilan de Tel-Aviv et membre du Conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19.

Et :

Nicolas Rocca en Corée du Sud, Frédéric Faux en Europe du nord, et Florence de Changy à Hong Kong.

Le Bruit du monde est au Japon…

Ce soir, nous sommes dans le Japon que l’on voit parfois dans des films ou des dessins animés de Myazaki : celui des fantômes, des âmes et des esprits et de celles qui les voient et qui parlent avec eux, des chamanes. Elles sont un canal entre les morts et les vivants, et dès leur plus jeune âge, la plupart sont en mesure de voir les esprits des morts.

Karyn Nishimura est allée à leur rencontre.

Egalement au programme de cette émission :

Sous les radars, par Sébastien Laugénie

par Sébastien Laugénie L’Europe tu l’aimes ou tu la quittes, par Pierre Bénazet

par Pierre Bénazet Le monde d'après, de Jean Marc Four

Programmation musicale

FKA TWIGS ft. Jorja Smith & Unknown t – Darjeeling

GARY JULES et Michael ANDREWS - Mad world