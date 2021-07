Festival de Cannes : le cinéma Mondial dans tous ses états

Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, le cinéma mondial ressort les strass pour le Festival de Cannes 2021. Une occasion pour rebooster une industrie mise à mal depuis presque deux ans.

Depuis la réouverture des salles de cinéma en France, le 19 mai dernier, à l'issue de neuf mois de fermeture, les acteurs du cinéma ont retrouvé des couleurs. En deux semaines, près de 3.5 millions d'entrées ont été comptabilisées, soit des résultats exceptionnels pour les professionnels du secteur. Ceux-ci seront d'ailleurs réunis à Cannes dès le 6 juillet pour faire le bilan d'une année particulière, ayant favorisé l'émergence des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou encore Disney Plus.

Comment attirer à nouveau les spectateurs dans les salles du monde entier ? Quelles solutions pérennes seront trouvées pour faire briller les films du Festival ?

Manuel Chiche est producteur et distributeur, patron de The Jokers, a notamment diffusé en France la dernière Palme d'Or en date, Parasite du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho et La Nuée de Just Philippot.

Laurent Delmas est le producteur et critique de cinéma sur France Inter.

Le Bruit du Monde est au Mali, où les négociations semblent inévitables avec les terroristes.

Doit-on oui ou non négocier avec les terroristes ? Pour le président français la réponse est tranchée : Non, on ne discute pas avec les djihadistes : c’est d’ailleurs l’une des raisons qui a abouti il y a quelques jours à l’annonce de la fin de la présence française de Barkhane dans sa forme actuelle.

Au Mali en revanche, le débat n’est pas aussi affirmé,. on a pu s’en rendre compte il y a quelques mois lors de la libération d’otages comportant notamment la Française Sophie Pétronin.

Un reportage signé Nathanaël Charbonnier

Sous les radars, par Mariam El Kurdi

L'Amérique d'après Trump par Loïg Loury

Pour célébrer le 4 juillet, le président américain Biden se félicite de la victoire des Etats Unis face au virus mondial. Une joie cependant précipitée pour une partie des médias américains qui reste sceptique devant le rythme stagnant de la vaccination.

Le monde d'après, l'édito de Jean-Marc Four