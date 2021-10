Le premier ministre soudanais a été arrêté ce matin avant l’aube par les forces armées. Après l’échec d’un premier coup d’état il y a un mois, les récents évènements signifient-ils un retour à la case départ pour le Soudan ? Quelle est la situation dans le pays ?

Lundi 25 octobre, les forces armées ont arrêté avant l’aube plusieurs dirigeants soudanais, dont le premier ministre Abdallah Hamdok qui aurait refusé de soutenir le « coup d’Etat ». Depuis la chute d’Omar el-Béchir en 2019, des autorités de transition sont au pouvoir au Soudan. Le pouvoir est partagé depuis lors entre un gouvernement civil dirigé par M. Hamdok et le conseil de souveraineté, partagé entre civils et militaires. Mercredi, le général Abdel Fattah al-Burhane a annoncé la dissolution de ce conseil, alors qu’il est lui-même à la tête de ce dernier. Il a également décrété l’état d’urgence dans le pays et le limogeage de certains préfets et ministres.

Actuellement, le réseau internet est coupé à Khartoum après que des manifestants soient descendus dans la rue pour protester contre les arrestations. Des militaires ont pris d'assaut la radio-télévision d'Etat à Omdourman. Après l'échec d'un premier coup d'état il y a un mois, cette nouvelle escalade des évènements signifie-t-elle un retour à la case départ pour le Soudan ? Quelle est la situation actuellement dans les rues de Khartoum ?

On en parle avec, Anne-Laure Mahé, chercheure Afrique de l'Est à l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire), spécialiste du Soudan et Eliott Brachet, correspondant à Khartoum pour Radio France.

Direction l’Arctique, plus précisément l’archipel norvégien du Svalbard, au-delà du cercle polaire, une région du monde confrontée au réchauffement climatique. La Norvège vient d’annoncer un virage. Elle va y fermer sa dernière mine de charbon. Le charbon, est l’énergie la plus nocive pour le climat, et est utilisé dans l’une des régions du globe les plus touchées par le réchauffement. L’exploiter était devenu une position difficile à tenir pour le royaume scandinave.

