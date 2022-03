Qu'est-ce qu'un crime d'agression ? Faut-il créer un nouveau tribunal pénal international spécifiquement pour cela ? Comment les qualifier, les crimes de Vladimir Poutine. C'est à Philippe Sands, que l'on pose la question ce soir.

Cour pénale internationale : peut-on juger Poutine ? © Getty / MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Qu'est-ce qu'un crime d'agression ? Faut-il créer un nouveau tribunal pénal international spécifiquement pour cela ? Comment les qualifier, les crimes de Vladimir Poutine. C'est à Philippe Sands, que l'on pose la question ce soir. L’Avocat International qui a participé à la création de la CPI et qui a aussi, une relation toute particulière, à l’Ukraine, et la ville de LVIV

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, mercredi 2 mars au soir, l’ouverture d’une enquête sur la situation en Ukraine, où seraient perpétrés des crimes de guerre depuis le début de l’invasion russe.

Qu'est-ce qu'un crime d'agression ? Faut-il créer un nouveau tribunal pénal international spécifiquement pour cela ? Comment qualifier les crimes de Vladimir Poutine ?

On en parle ce soir avec Philippe Sands avocat spécialisé dans la défense des droits de l'Homme, professeur de droit au University College de Londres et auteur de “Retour à Lemberg” aux éditions Albin Michel, 2017. Il a une relation toute particulière, à l’Ukraine, et la ville de LVIV

Il est également l’auteur d’une enquête que l’on retrouve sur le Podcast « La filière » en ligne depuis l'été.

Le Bruit du monde : Les Notes vocales d’Ukraine de Caroline Gillet

Caroline Gillet nous emmène tous les soirs en Ukraine, écouter ceux dont la vie a basculé depuis le 24 février. Elle leur a proposé d’enregistrer des mémos vocaux avec leurs téléphones et d'envoyer le récit de leur quotidien. Aujourd’hui, on est avec deux déplacées internes, Olha et Naliia, deux profs de français, qui par ailleurs faisaient de la musique dans un groupe de rock pour l’une et du boogie woogie en semi pro pour l’autre – elles ont toutes les deux fui la région de Kiev pour se retrouver à l’Ouest ou au sud de l’Ukraine. Leurs messages racontent l’attente, l’angoisse, la tentative de continuer à soutenir l’effort de guerre, mais aussi de reprendre tout doucement le travail ou la cuisine.

Egalement au programme de cette émission :

· Sous les radars, par Sébastien Laugénie

· Le monde de Biden, par Sébastien Paour

· Le monde d'après, de Jean Marc Four

Programmation musicale :

WET LEG - Wet dream

THE YOUNG RASCALS - Groovin'