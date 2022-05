Ce lundi débutait la COP15 contre la désertification et la dégradation des terres. Elle réunira plusieurs chefs d’Etats africains, ainsi que des délégations de 196 pays à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

COP15 à Abidjan : comment lutter contre la désertification ?

Selon l’ONU, environ 40% des terres dans le monde seraient dégradées. Il s’agit de questions cruciales pour l’agriculture et la biodiversité qui seront abordées lors de la 15ème Conférence des parties (COP) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle a été inaugurée ce lundi, et devrait durer jusqu’au 20 mai à Abidjan.

Les terres agricoles du monde entier souffrent de l’appauvrissement des sols, mais le continent africain est particulièrement touché par l’accroissement de la désertification. Cette forme de dégradation des terres concerne surtout les climats arides ou semi-arides, et entraîne une nette baisse de la productivité, ainsi qu’un déclin de la biodiversité végétale et animale.

Il existe cependant des processus permettant de réhabiliter certaines terres dégradées. Ils impliquent de se réorienter vers des pratiques plus durables qui permettent une bonne exploitation sans pour autant abîmer les terres agricoles. C’est l’idée derrière le projet de la Grande Muraille verte, dont l’ambition est de restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées sur le continent africain. Cependant, le projet peine encore à se concrétiser.

Jean-Luc Chotte, directeur de Recherche à l’IRD et président du Comité Scientifique Français de la Désertification

Et aussi Rémi Hémeryck, délégué général de SOS Sahel

Le Bruit du monde : La désertification en Irak par Lucile Wassermann

La COP15 s'ouvre ce lundi à Abidjan. Une conférence qui réunira chefs d'Etat, représentants de la société civile et secteur privé jusqu'au 20 mai pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse dans le monde. Pour illustrer ces thématiques, on prend la direction de l'Irak, où le désert grignote de plus en plus de territoire. Les tempêtes de poussière se sont multipliées dans le pays ces dernières semaines, de manière inédite. Mais vous allez l’entendre, ce ne sont pas les seules conséquences.

Reportage de notre correspondante, Lucile Wassermann.

