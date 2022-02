Que deviendra l’Autorité Palestinienne, cette entité qui, il y a 30 ans déjà, devait être l’embryon d’un Etat Palestinien ? Après 15 ans de mandat, comment envisager la succession du président Mahmoud Abbas, âgé de 86 ans, et dont la santé se dégrade ?

Palestine : l’impossible succession de Mahmoud Abbas © AFP / PALESTINIAN PRESIDENCY / HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Le Comité Cental Palestinien s’est réuni la semaine dernière, ce qui donne l’occasion de se questionner sur l’avenir de l’organisation palestinienne, et celui de Mahmoud Abbas. Le petit territoire n’a pas vécu une année calme en 2021 avec la multiplication d’émeutes dans des villes mixtes, et une crise toujours présente en Jérusalem est, en plus des tensions régulières à Gaza.

Politiquement aussi, l’année a été mouvementée pour l’Autorité Palestinienne, puisque les élections prévues pour l’été dernier ont été décalées indéfiniment. La succession de Mahmoud Abbas, est-elle devenue impossible ? Aujourd’hui, il est devenu très impopulaire parmi les palestiniens : 80% d’entre eux souhaiteraient sa démission. Ses dialogues fin 2021 avec des représentants israéliens avaient également attisé la colère du Hamas, qui l’accusait d’être trop flexible face à Israël.

Malgré son âge, et son manque de popularité en Palestine, Abbas demeure accroché au pouvoir, et les élections ne semblent pas prêtes d’arriver. Certains observateurs internationaux craignent que cette succession permette au Hamas – considéré comme une organisation terroriste par l’Etat d’Israël – de prendre le dessus sur le Fatah. Naftali Bennet semble même vouloir renforcer l’autorité palestinienne au détriment du Hamas. Le maintien d’Abbas au pouvoir serait-il donc l’équivalent d’un maintien du Statu Quo politique en Palestine ?

Stéphanie Latte Abdallah, Historienne, politologue, chercheuse au CERI (Sciences-Po) et CNRS.

Après le retour au pouvoir des Talibans le 15 aout dernier, les femmes sont toujours exclues des emplois publics où elles étaient largement représentées avant, mais aussi des autres secteurs économiques et politiques où elles s’étaient faites une place de choix.

Nos envoyés spéciaux Eric Audra et Valérie Crova ont rencontré deux femmes autrefois très actives qui n’ont d’autres choix aujourd’hui que de rester chez elles….

