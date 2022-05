Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, Un jour dans le monde reçoit Riss et Antonio Fischetti de Charlie Hebdo, de retour d’Ukraine. Dans leur besace, des dessins d’artistes ukrainiens qui n’ont pas cessé de rire et de se moquer. Ils paraîtront demain dans Charlie Hebdo.

Ce soir, dans Un jour dans le monde, on parle des dessins de guerre et de l’humour de guerre, avec deux dessinateurs de Charlie Hebdo. Antonio Fischetti et Riss sont de retour d’Odessa où ils ont participé à une exposition de dessins humoristiques d’artistes ukrainiens. Ils ouvrent aussi les pages de Charlie Hebdo à ces artistes, qui après trois mois de guerre n’ont pas arrêté de dessiner et de rire.

Ils se moquent des russes, de Vladimir Poutine, et plaisantent sur des sous-marins rafistolés, sur des soldats russes qui attendent qu’on leur place un cerveau dans le crane… Riss et Antonio Fischetti en parlent dans l’édition de Charlie Hebdo de demain en se posant la question : « L’humour est-il une arme de résistance massive » ?

Le Bruit du monde : Pékin restreinte, par Sébastien Berriot

Pékin ne confine pas, mais peu à peu, la ville bascule vers des mesures de plus en plus restrictives. Inquiétude des Pékinois qui redoutent un confinement généralisé dans les prochains jours.

Les envois en centre de quarantaine, c’est devenu la hantise des habitants de Pékin, d’autant plus stressant que la destination finale est inconnue. Certains Pékinois se sont retrouvés très loin de chez eux dans la province voisine du Hebei. Les autorités vont-elles franchir le pas et opter pour un confinement généralisé de Pékin, comme à Shanghai ? La vice première ministre Sun Chunlan a effectué une visite de terrain hier et appelé à une réponse plus rapide contre l’épidémie.

Un reportage de Sébastien Berriot, correspondant de France Inter à Pékin.

