Tik Tok : comment les réseaux sociaux façonnent nos goûts musicaux

Finie la radio, ou la télévision désormais, la musique, les jeunes la découvrent via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Et bonne nouvelle, tout ça élargit leur oreilles avec l'émergence d'artistes comme les nigérians C Kay ou Burna Boy.

Avant, il y avait la radio, puis les clips vidéos à la télévision.

Désormais, la musique, les jeunes la découvrent via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, c'est à dire d'écoute en ligne. Ainsi l'application chinoise Tik Tok et son milliard d'utilisateurs actifs mensuels, avec son format de courtes vidéos, est en train de devenir pour les moins de 25 ans du monde entier la première source de découvertes musicales.

Chaque réseau, YouTube, Instagram, les pages artistes de Facebook, les plateformes de streaming, Spotify, Deezer...

Dessinent une carte de plus en plus mondialisée de la musique qu'écoutent les jeunes aujourd'hui. Avec des artistes qui peuvent surgir de toute la planète..

Exemple récent, le rappeur Nigérian CKay, des utilisateurs de Tik Tok ont diffusé des courtes vidéos les montrant en train de danser sur un court extrait de Love Nwantiti à 31" résultat un carton planétaire….

On en parle avec Sophian Fanen, journaliste et co-fondateur du média Les Jours.

Le bruit du monde ce soir est au Venezuela

Le pays est en crise depuis plusieurs années maintenant. Hyperinflation, pénuries, services basiques déficients, la vie au quotidien est toujours plus difficile. Sans oublier la pandémie de Covid-19. Alors forcément le moral des habitants s'en ressent. Le pays a été le plus riche du continent. Aujourd’hui, 94% des vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Entre 5 et 6 millions d'entre eux ont quitté le pays. Ceux qui sont restés ont du mal à voir le bout du tunnel.

La suite c’est Alice Campaignolle qui le raconte



