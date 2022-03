Ce soir, avec le Grand Témoin d 'un Jour dans le Monde, nous allons en Russie parler à la fois avec une journaliste de Novaya Gazeta et Jonathan Littell qui exhorte les russes à se révolter.

Une manifestation contre la guerre sur la place Pushkinskaya, Moscou, Russie, 24 février 2022, © AFP / Evgenii Bugubaev / Agence Anadolu

Ce soir direction la Russie avec Zoia Svetova journaliste pour Novaya Gazeta qui a suspendu sa publication, pour ne pas risquer une fermeture et nous échangerons aussi avec Jonathan Littell l’écrivain et scénariste qui connait très bien la Russie, et qui dans une tribune dans le journal Le Monde dit aux Russe Faites votre Maïden, révoltez-vous . Un entretien croisé ce soir.

Les Notes vocales d’Ukraine de Caroline Gillet

Vous nous avez présentés ici depuis un mois, une quinzaine d’Ukrainiennes et Ukrainiens qui vous ont envoyé leurs journaux sonores, des messages vocaux dans lesquels ils racontent ce qu’ils traversent depuis le début du confit. On retrouve ce soir Anastasia.

Direction ce soir la Pologne où plus de 2,3 millions de personnes ont rejoint la Pologne, fuyant la guerre en Ukraine.

Un afflux massif pour la Pologne qui se retrouve en première ligne dans l'accueil des réfugiés, principalement des femmes et des enfants. Si une partie décide de poursuivre leur route vers d’autres pays, notamment vers l’Allemagne, d’autres décident de rester en Pologne et de chercher un travail. Une main d’œuvre bienvenue pour le marché du travail polonais, même si elle reste incertaine. Le reste c’est Sarah Bakaloglou qui nous raconte

