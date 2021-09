Le Qatar, Mini-Etat maxi influence

Direction le Qatar, le Pays devenu l’intermédiaire incontournable des négociations avec les Taliban et qui entend jouer au Soft power avec la coupe du monde entre autre. Le pays qui parle à tous ceux à qui on ne veut pas parler.

Direction le Qatar ce soir. Le Pays devenu l’intermédiaire incontournable des négociations avec les Taliban. Le Qatar qui sait se rendre indispensable. Qui parle à tous ceux à qui on ne veut pas parler sur la planète et qui entend jouer au Soft power avec le Foot, la coupe du monde entre autre. Pourquoi le Qatar veut jouer dans la cour des grands ?

David Rigoulet-Roze chercheur associé à l’IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et plus particulièrement la péninsule Arabique.

Christian Chesnot grand reporter à la Rédaction International de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient.

Il n'est pas milliardaire, comme les patrons d'Amazon et de Virgin, Jeff Bezos et Richard Branson. Mais lui aussi rêve de voyager dans l'espace. Pour le moment, le pilote suisse Raphaël Domjan sera content s’il atteint les 18 000 mètres d'altitude. Vous allez me dire que ça n'a rien d'un exploit. Et bien si. Parce que lui veut y arriver avec un avion 100% solaire. Et prouver au monde qu'aéronautique peut et doit rimer avec électrique. SolarStratos, c'est le nom de l'appareil, est en pleine phase de test à Payerne, en Suisse. Le reste, c'est Jérémie Lanche qui raconte

· Sous les radars, par Sébastien Laugénie

· Le cinéma en V.O. par Corinne Pélissier

Direction la Syrie avec un documentaire qui avait fait sensation lors du dernier prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre et qui sort ce mercredi 8 septembre au cinéma. Ça s’appelle “9 jours à Raqqa “. Et c’est le premier volet d’une trilogie signée Xavier de Lausanne autour de la reconstruction des territoires regagnés sur Daech.

· Le monde d'après, par Jean Marc Four

