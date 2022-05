Ce soir, Un jour dans le monde retrace l’histoire de Volodymyr Zelensky avec les journalistes Régis Genté et Stéphane Siohan. Ils publient aux éditions Robert Laffond « Volodymyr Zelensky : dans la tête d'un héros », une biographie du dirigeant ukrainien.

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, avril 2022 © AFP / GENYA SAVILOV

Ce soir, nous retraçons la métamorphose de celui que les médias français appelaient en 2019 le « Coluche ukrainien ». Transformé en chef de guerre dès les premières heures de l’invasion russe, Volodymyr Zelensky inspire désormais le respect à l’international. Depuis Kiev, il fait des discours devant sa caméra projetés dans tous les plus hauts lieux de pouvoir occidentaux. Il n’apparait jamais plus qu’habillé en militaire, avec des pantalons de treillis et des tee-shirts kakis.

Comment a-t-il réussi cette transformation ? Le comédien, très populaire en Ukraine avait gagné les élections présidentielles à 44 ans, surprenant le monde entier. Il n’avait jamais occupé un mandat auparavant, et ne connaissait pas les codes du monde politique et diplomatique. Régis Genté et Stéphane Siohan retracent son curieux parcours dans leur biographie du chef d’Etat : Volodymyr Zelensky : dans la tête d'un héros (éditions Robert Laffond).

Le Bruit du monde : Vivre sous inflation constante en Argentine, par Caroline Vicq

Ce soir, on part en Argentine où l’inflation fait partie de la routine de ses habitants. Ces dernières années, les Argentins vivent avec un taux d’inflation qui tourne autour des 50% par an. 50,9% l’année dernière et le chiffre devrait encore être plus élevé cette année. La guerre en Ukraine et l’inflation globale a certes de lourdes conséquences sur les prix en Argentine mais il existe des facteurs internes qui expliquent ce phénomène.

Comment vivre avec plus de 50% par an? Exemple avec une famille de Buenos Aires de classe moyenne, Josefina, sociologue, Fernando, graphiste et leurs deux enfants, qu’a suivi notre correspondante en Argentine, Caroline Vicq.

