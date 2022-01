Ce soir direction le futur. L'armée a très officiellement demandé à des auteurs de science-fiction d'imaginer les guerres du futur. Ça donne des récits d'implants dans nos neurones, de pirates apatrides, d'hyper-forteresses … Un ouvrage aussi fascinant que glaçant.

A quoi vont ressembler les guerres entre 2030 et 2060 © Getty / Anton Petrus

Imaginez une nation pirates de réfugiés climatiques refusant le puçage généralisé de la population. Imaginez des implants neuronaux dans le cerveau des militaires, hackés par une puissance ennemie. Imaginez un monde prisonnier du virtuel et des armes Hyper véloces. Tous ces scénarios, nés dans la tête d'auteurs de science-fiction servent aux militaires dans la vrai vie pour imaginer les menaces de demain et les guerres à venir

Ces Guerres qui nous Attendent : 2030-2060 » signé par la Red Team aux éditions Equateurs.

Avec nous pour en parler

Emmanuel Chiva directeur de l’Agence de l'Innovation de la Défense et initiateur du projet

Romain Lucazeau auteur de Science-Fiction et co-auteur...

Le Bruit du monde ce soir est au Kazakhstan

Il y a trois semaines, des manifestations historiques secouaient le pays avant d’être réprimées dans le sang - 225 morts, encore un millier de détenus, des cas de torture - pour l’essentiel, à Almaty, la plus grande ville du pays, où les émeutes ont été les plus violentes. Mais avant de s’étendre comme une traînée de poudre, à tout le territoire, la contestation a commencé, dans les champs de gaz et de pétrole du Sud-Ouest du Kazakhstan. A Janaozène, précisément, 100 000 habitants environ qui vivent au milieu d’un paysage lunaire.

Le reste c’est Thibault Lefèvre qui nous raconte

Egalement au programme de cette émission

· Sous les radars, par Sébastien Laugénie

· Le Cinéma en VO, Nos âmes d'enfants est un film réalisé de Mike Mills … par Corinne Pélissier

· Le monde d'après, par Jean-Marc Four

Programmation musicale

ALDOUS HARDING... Lawn (autrice-compositrice-interprète folk néo-zélandaise)

Buddy GUY (avec Clapton) ... Crawlin' kingsnake