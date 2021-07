En direct des Nuits de Fourvière, à Lyon : Woodkid répète "How coul you be so blind ?" dans son dernier album "S16", un dernier album toujours épique et décidé non pas à endormir les consciences dans un grand spectacle mais à s’en servir pour les éveiller !

Woodkid, l'un des plus grands compositeurs de musique électronique en France, choisi pour mettre en musique les Jeux Olympiques de Paris en 2024 © Getty / Ricardo Rubio

Woodkid

Lyonnais, Yoann Lemoine, alias Woodkid, est à lui tout seul un fleuron des industries créatives française, l’animation de films et de jeux vidéo, la réalisation de clips pour les stars de la pop mondiale, la composition de musiques de ballet, de film et même des cérémonies pour les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024, et puis la sortie d’albums instantanément cultes, comme The Golden Age en 2013 écoulé à plus de 800 000 exemplaires, S16 son dernier album est sorti en octobre et nous décrit le fracas du monde en y incrustant des diodes d’espoirs !

La prescription littéraire de Woodkid : Qui a tué mon père, d'Edouard Louis (2018)

Aujourd'hui les canaux de diffusion influencent la création dans son origine. Et c'est assez nouveau.

▶ Et retrouvez le concert de Woodkid aux Nuits de Fourvières, retransmis en direct sur France Inter et présenté par Mathilde Serrell

KCIDY

Pauline Le Caignec, alias KCIDY est lyonnaise elle aussi. Auteure, compositrice interprète, pianiste classique et jazz de formation, guitariste, elle a été aussi batteuse sein d'un groupe de synth-punk "Tôle Froide". Elle fait de la musique depuis l’âge de 7 ans et milite pour que les filles s’emparent le plus possible et le plus tôt possible d’un instrument, notamment la guitare électrique !

Son 2ème album Les Gens Heureux, est sorti le 14 mai 2021

Je suis un peu réac', j'ai un peu du mal à suivre le flot de technologies...

Extraits :

Shift, de Woodkid, extrait de son album S16 (2020)

Prologue, de Woodkid, avec la Maîtrise de Radio France, pour les Jeux Olympiques 2024, qui se tiendront à Paris

Mix de clips que Woodkid a réalisé : Blue Jeans de Lana Del Rey, Take Care de Drake, Teenage Dream de Katy Perry, Speak Now de Taylor Swift, Ce Jeu de Yelle et Sign of the Times de Harry Styles

Extrait du documentaire Philip Glass, Looking Glass, d'Eric Darmon (2005)

Edouard Louis, à propos de la masculinité et des identités fluides, dans l'émission Par Jupiter !, sur France Inter, le 12 avril 2021

Avec le vent, de KCIDY, extrait de son album Les Gens Heureux (2021)

Programmation musicale :