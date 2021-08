On franchit les silences, les frontières, les barrières. Le sociologue Emmanuel Beaubatie retrace les trajectoires plurielles et complexes des trans, dans son livre "Transfuge de sexe". Puis Albin de la Simone se heurte à la barrière des mots, et prépare un prochain album totalement instrumental.

Le sociologue Emmanuel Beaubatie, spécialisé dans l'étude du genre et de la sexualité, et l'artiste Albin de la Simone, auteur-compositeur-interprète. © photo libre de droits, Joël Saget (pour l'AFP)

Emmanuel Beaubatie

La dissidence de genre a toujours un prix mais ce prix n’est pas le même pour toutes et tous. C’est la thèse du sociologue Emmanuel Beaubatie, qui nous propose, dans son ouvrage Transfuge de sexe, passer les frontières du genre, une étude inédite sur les parcours d’hommes et de femmes trans, aujourd’hui en France. Emmanuel Beaubatie est docteur de l'EHESS, l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Son ouvrage passionnant est le résultat de son travail de thèse, qui se propose d’analyser non pas la question du pourquoi mais du comment on change de genre. Il n’y a pas un mais une multiplicité de parcours, qui varient notamment en fonction du sexe d’origine et de la position sociale.

Livre : Transfuge de sexe, passer les frontières du genre, paru le 12 mai 2021 aux éditions La Découverte

Son objet du futur : « Une machine à remonter le temps, car on a tendance à penser qu'on évolue de façon linéaire vers l'égalité. Remonter dans le temps permettrait de voir que la domination n'a pas forcément disparu, mais qu'elle a peut-être de nouveaux visages. »

Un déclassement de genre est moins bien accepté qu'un changement de classe sociale.

Albin de la Simone

Il est auteur-compositeur-interprète, mais aussi bassiste, claviériste et arrangeur pour beaucoup d’artistes français (pour Pomme dernièrement par exemple). Il est aussi dessinateur, c’est en quelque sorte un artiste total : Albin de la Simone. Les confinements successifs lui ont « cloué le bec » et lui a donné l'envie de musique douce. Mais son « robinet musical », contrairement à sa plume, ne s'est pas tari. Le résultat ? Son prochain album, entièrement instrumental Happy End qui sortira fin septembre.

Le Chalet, c'est une chanson pour regarder par la fenêtre

Son prochain album, Happy End, sortira le 24 septembre 2021 (label Tôt ou Tard)

La prescription littéraire d'Albin de la Simone : Les Orages de Sylvain Prudhomme (2021)

Chroniques :

La tendance cet été ce sont les vacances pour renouer avec la "nature sauvage"... mais est-ce que cette idée a vraiment du sens, tant notre territoire est domestiqué depuis des siècles et des siècles ?, par François Vey de Zadig

Que va devenir Britney Spears ? Pourquoi n'a-t-on pas su plus tôt qu'elle était enfermée ? Le monde de la musique est en train de se débarrasser du sexisme, mais Britney en est encore victime..., par Myriam Levain, de Cheek

______________________________________________________________________________________

Extraits :

Petite fille, documentaire de Sébastien Lifshitz (2020, ARTE)

Un Ami, chanson d'Albin de la Simone (2021)

Medley de chansons arrangées et/ou jouées par Albin de la Simone : Divine Idylle de Vanessa Paradis, Battez-vous de Brigitte, Dancing with Madonna d'Arthur H, Caravane de Raphael, Puisses-tu de Jean-Louis Aubert, Je sais pas danser de Pomme, Keep on dancing de Cats on Trees

Penis Envy, chanson de Crass (1981)

Le Chalet, chanson d'Albin de la Simone (2021)

Programmation musicale :