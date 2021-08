Ce soir, Un Monde Nouveau fait résonner les mots (maux) de notre époque ! Les maux qu'on espère conjurer, les mots qui trompent ou qui consolent, mais surtout les mots qui unissent !

Marylin Maeso, philosophe, spécialisée dans la philosophie politique contemporaine, et Souleymane Diamanka, poète et slammeur franco-sénégalais © Hannah Assouline, Isabelle Dohin

Marylin Maeso

Souvenez-vous. On disait : rien ne sera plus pareil. Il y aura un avant et un après. Souvenez-vous quand on l’imaginait ce monde d’après ? Plus beau, plus juste, plus pur. Comme cet air débarrassé des pots d’échappements...

Normalienne, agrégée de philosophie, grande spécialiste de l'œuvre d'Albert Camus, Marylin Maeso questionne la phrase "demain, j'arrête" dans son livre Les lents demains qui chantent, et y voit plus une forme de procrastination qu'une véritable révolution à venir. Pour elle, faire le deuil du Grand Soir est peut-être un moyen d'agir tout de suite, aujourd'hui et maintenant, le point de départ de toute véritable entreprise.

Marylin Maeso sortira un nouveau livre courant Octobre, La petite fabrique de l'inhumain aux éditions de l’Observatoire. Elle s'est penchée sur le livre La Peste d'Albert Camus pour élaborer une réflexion sur l’inhumanité du quotidien.

Son dernier texte : Les lents demains qui chantent, aux éditions de l'Observatoire.

Je ne crois pas, pas plus que Camus, aux révolutions définitives. A l'échelle de l'histoire, jusqu'à preuve du contraire, les changements se sont toujours faits de manière extrêmement progressive.

Souleymane Diamanka

Souleymane Diamanka chante les mots du métissage heureux. Français, sénégalais, peul et bordelais, l’ancien rappeur du groupe Djangu Ganda « raconter un monde en train de se métisser, où il ne sert à rien de bêler son particularisme ».

Poète, slameur, auteur, parolier, acteur, Souleymane Diamanka jongle avec les mots et les fait « métisser »

Son livre : Habitant de nulle part, originaire de partout aux éditions Points Seuil.

Son conseil lecture : Petit Pays de Gaël Faye aux éditions Grasset.

