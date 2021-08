Jamais à l’abri de l’ancien, le monde nouveau est ce soir sur les ondes pour faire résonner notre époque, avec le photographe Thomas Dworzak, qui a couvet de nombreux conflits internationaux dont l'Afghanistan, et la rappeuse féministe, au parcours multiculturel, Tracy De Sá.

Thomas Dworzak

Quatre jours après la reprise du pouvoir par les Talibans en Afghanistan, c’est le monde de l’après-11 Septembre qui nous saute au visage. Ce monde, le photographe et photojournaliste Thomas Dworzak l’a sillonné ces vingt dernières années, de l’Afghanistan à l’Irak, en passant par le Caucase. Photographe de l’Agence Magnum, il a été récompensé plusieurs fois, dont la plus prestigieuse distinction : le World Press Photo en 2001 pour son travail en Tchétchénie.

Hasard du calendrier, son travail sur les talibans est exposé en ce moment aux Rencontres de la Photographie d’Arles. Mais on retrouvera prochainement ses photos sur papier glacé dans The Bridge un livre sur le monde de l’après-11 septembre.

Le livre The Bridge – Khidi, sur le monde d'après les attentats du 11 septembre 2001, avec les photos de Thomas Dworzak et les textes de Ineke Smits et Jeroen Sout, sortira le 11 septembre 2021 et sera distribué par Magnum Photos

Son objet du futur : « l'image en Afghanistan, je me demande ce qu'il va arriver. Va-t-on arriver à un monde où il n'y aura plus d'images, plus de photographes, où ils ne pourront plus travailler ? »

J'ai couvert la guerre de 2001, quand les Américains et la coalition anti-Talibans ont chassé les Talibans. A ma connaissance, les Talibans étaient le premier régime islamiste qui avait instauré une interdiction totale de l'image. Dans toute la zone qu'ils contrôlaient il n'y avait plus d'images humaines et animales.

Tracy De Sá

Elle est rappeuse, féministe, polyglotte et fière de ses identités mêlées : sa route l’a menée de l’Inde au Portugal et à l’Espagne, puis en France. En marge, elle l’a été, mais Tracy de Sá est aujourd’hui une artiste qui prend de plus en plus la lumière, se servant de son parcours multiculturel pour enrichir sa musique. Après un premier album remarqué, Commotion sorti en 2019, et un passage en demi-finale de l’Eurovision, son deuxième album In Power est attendu à l’automne.

Son album In Power, sortira le 8 octobre 2021, sur le label Ovastand

Son conseil lecture : Présentes – Ville, médias, politiques... Quelle place pour les femmes ?, de Lauren Bastide (2020, éditions Allary)

Le hip-hop n'a pas inventé le sexisme mais c'est un genre musical où il n'y a pas de tabou, pas de limites. Le problème n'est pas que les rappeurs fassent des chansons misogynes ou qu'il y ai des femmes dévoilées dans leur clip, le problème est qu'il n'y a rien pour le contrebalancer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Chroniques :

Le boom des exosquelettes, par Marie Boëton, journaliste à La Croix Hebdo

Le renouveau de la littérature française, à travers quatre jeunes auteurs, par Nelly Kaprièlian, journaliste littéraire aux Inrocks

_______________________________________________________________________________________________________

Extraits diffusés :

Reportage "Les Talibans entrent dans le palais présidentiel Afghanistan", de France 24, le 16 août 2021

Extrait de la chanson Sheroes, de Tracy de Sá (2021)

Extrait de la chanson Minifalda, de Tracy De Sá (2020)

Extrait de la chanson Borders, de M.I.A (2016)

Extrait de la chanson Doo-Wop (That Thing), de Lauryn Hill (1998)

Extrait de la chanson Let's Talk About Sex, de Salt-N-Pepa (1990)

Extrait de la chanson Por Aqui, de Tracy de Sá (2019)

Extrait de la chanson On se connait, de Youssoupha (feat. Ayna) (2012)

Extrait de la chanson In Between, de Tracy de Sá (2021)

Programmation musicale :