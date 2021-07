Bienvenue dans l'ère des monstres, où plus rien ne rentre dans les cases d'avant. Que ce soit tant mieux ou tant pis n'est plus un débat, ici on scrute, on regarde, on ressent, on touche, on renifle ce monde déjà nouveau. Ni dogmatiques de l'après ni prophètes de la fin.

L'autrice et performeuse Chloé Delaume et Arthur Teboul, chanteur du groupe Feu! Chatterton

L'écrivaine cartomancienne Chloé Delaume

Chloé Delaume pense le monde de demain à travers la sororité : combattre le patriarcat, non pas par un matriarcat vertical, mais par une sororité horizontale… Elle appelle à penser le monde de demain ensemble, revendique une quatrième vague de féminisme avec l’arrivée d’Internet et l’exposition des corps… D’ailleurs pour Chloé Delaume le numérique et les écrans ne sont pas du tout un problème (avis que ne partage pas le groupe Feu! Chatterton, les seconds invités de cette émission), au contraire elle se sent plus à l’aise derrière son ordinateur, à écrire un mail, qu’à se retrouve en face-à-face avec quelqu’un. L’année dernière, Chloé Delaume a obtenu le Prix Médicis pour son roman Le Cœur Synthétique, un ouvrage qu’elle a ensuite elle-même adapté en musique : son premier album Les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine… Elle revient tout juste d'une soirée-débat qui s'est tenue au festival "Oh Les Beaux Jours" de Marseille ce week-end : "Réapprendre à vivre ensemble", pour repenser la planète et la notion de collectif, réapprendre à vivre ensemble, recréer du lien, vivre autrement... au lendemain de la crise pandémique.

Son objet du futur : la machine à empathie

Le hasard n'existe pas alors autant s'organiser

Le groupe voyant Feu! Chatterton

Qui de mieux pour la première de cette émission, que de recevoir le groupe Feu! Chatterton, ceux qui ont inspiré le titre même de l’émission ! « Un Monde Nouveau », single de leur tout dernier album, Palais d’argile, le troisième à leur actif. Chez Feu! Chatterton, pas d’étiquettes, s'ils sont catalogués depuis le début comme groupe de rock, eux se revendiquent de tous les styles : la chanson, l’électro, le jazz… Feu ! Chatterton c’est aussi un groupe de 5 musiciens, qui a un fonctionnement véritablement démocratique. Alors ce monde nouveau ils le chantent, ils le scandent dans leur dernier album, des chansons qui avaient été écrites bien avant la pandémie, comme un élan prophétique, et qui redoublent pourtant d’actualité aujourd’hui !

La prescription littéraire de Feu! Chatterton : Le Plâtrier Siffleur de Christian Bobin

Un monde nouveau... On en rêvait tous... Mais que savions nous faire de nos mains ?

Chroniques :

La Palme d'Or du Festival de Cannes, décernée à Julia Ducournau pour son 2ème film Titane, seconde Palme d'Or adressée à une femme depuis Jane Campion en 1993

par Philippe Azoury, rédacteur en chef culture de Vanity Fair

Focus sur les infinies crises et résurrections des salles obscures, à partir de l'analyse qu'en fait l'historien et critique de cinéma Antoine de Baecque, dans le second tome de l'ouvrage Histoire-Caméra

par Elena Scappaticci, rédactrice en chef digital de Usbek et Rica

