Le magazine qui fait vibrer notre époque essaye "faire plus avec moins" avec Navi Radjou, spécialiste du concept d'innovation frugale, et s'enroule également dans une poche de douceur musicale avec la chanteuse November Ultra !

Navi Radjou, universitaire, conseiller en innovation et en leadership dans la Silicon Valley, et l'artiste November Ultra, auteure, compositrice, productrice © photos libres de droit

Navi Radjou

Face à la raréfaction inéluctable des ressources, nous n'aurons d’autre choix que de bouleverser nos façons de vivre, de produire, et de travailler. Bonne nouvelle, selon Navi Radjou, universitaire franco-américain né en Inde, on pourrait faire mieux avec moins, et gagner, au passage, en qualité de vie. C’est le concept de l’innovation frugale. Né en Inde, Navi Radjou a étudié à l’école centrale de Paris avant de s’envoler pour les États-Unis et la prestigieuse université de Yale. Consultant en stratégie et théoricien de L'innovation frugale: Comment faire mieux avec moins, Navi Radjou propose dans son dernier ouvrage de : « réinventer la consommation, le travail et nos modes de vie, pour une “société consciente” ».

Le monde de demain va connaître une rareté de ressources. On ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. Le concept d'innovation frugale consiste à créer une situation où on peut consommer mieux et vivre mieux avec moins de ressources.

November Ultra

Elle fait partie de la génération Y, ces trentenaires qui porteraient en eux d’après Navi Radjou, l’avènement de cette nouvelle société, plus collaborative et horizontale. Elle nous dira ce qu’elle en pense, elle qui compose, enregistre et produit toutes ses chansons dans sa chambre. Elle s’appelle November Ultra, et elle l’une des révélations musicales de l’année... Une voix douce et puissance, des mélodies caressantes et sucrées, un univers poétique et décalé... November Ultra est musicienne, chanteuse, songwritteuse et productrice. Toute seule, dans sa chambre, elle fait de la « bedroom pop », et c’est un pur bijou.

Son 1er album Bedroom Walls, sortira dans le courant de la fin de l'année

La prescription littéraire de November Ultra : Our Connection, de Kae Tempest (paru en 2020, aux Editions de l'Olivier)

C'était important pour moi de savoir utiliser les outils, en tant que musicienne mais aussi en tant que femme dans les studios, de pouvoir être capable d'utiliser les bons mots pour m'exprimer et d'avoir un résultat final qui me ressemble.

Chroniques :

Quel monde invente la génération Z, cette génération de l'hyperconnexion et qui est paradoxalement nostalgique de l'ère pré-numérique (vinyls, appareils photos jetables...), par Sonia Zannad chef de la rubrique Culture, chez The Conservation

78% des franciliens, rêvent de s’installer à la campagne... la volonté d'une symbiose la plus étroite possible avec la nature est de plus en plus partagée : petit inventaire de ces nouveaux décroissants, par Armelle Oger de We Demain

__________________________________________________________________________________________________________

Extraits :

Extrait du morceau Soft and Tender, de November Ultra (2021)

Reportage sur les Airbnb, par Le Parisien, en 2020

Extrait d'une l'émission Innover pour le commerce, de BFM Business (18 février 2017) : Débat sur la consommation de la Génération Z, avec Patrick Gourdon, responsable Watson Client Engagement d'IBM Europe

Extrait du morceau Novacane, de Franck Ocean (2011)

Extrait de La Mélodie du bonheur (1965)

Extrait du morceau 7 rings, d'Ariana Grande (2019)

Extrait du morceau Miel, de November Ultra (2021)

Programmation musicale :