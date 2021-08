Génération Covid… On s’est beaucoup posé la question depuis le début de la crise : a-t-on sacrifié la jeunesse pour sauver les plus âgés ? avec la sociologue Patricia Loncle. Et puis le musicien Muddy Monk, surnommé "l'Helvète underground", partage interrogations de sa génération dans ses chansons.

Patricia Loncle

Que veulent les jeunes français ? Comment vont-ils, un an et demi après le début d’une crise sanitaire dont on a beaucoup dit qu’elle avait eu pour conséquence de sacrifier la jeunesse. La réponse à cette question se trouve dans un ouvrage collectif publié aux Presses Universitaire de France, coordonné par Tom Chevalier chercheur au CNRS et Patricia Loncle, professeure des universités à l’École des Hautes Études en Santé Publique : Une jeunesse sacrifiée ?

Alors que les étudiants devraient pouvoir retrouver le chemin de l’université normalement, sauf aux Antilles, fortement touchées par la 4ème vague, où la rentrée va se faire à distance. A-t-on des indications sur le nombre d’étudiants qui ont complètement décroché depuis un an et demi ? Dans cet ouvrage, Patricia Loncle passe en revue tous les aspects de la vie des jeunes : économique, sociale, scolaire et psychologique.

Une jeunesse sacrifiée, de Patricia Loncle et Tom Chevalier, sortie le 25 août 2021 aux éditions PUF

Son objet du futur : « un dispositif universel d’accès aux droits des jeunes leur garantissant les mêmes droits que les plus de 25 ans avec guichet unique »

Ce qui est spécifique et qui doit nous mettre en alerte, ce sont les questions éducatives.

Muddy Monk

A la tablette et au stylo, il préfère, lui, la machine à écrire. Parce qu’il « aime travailler avec de beaux objets, qui s’inscrivent dans le temps et vont tenir sur la durée. » Auteur, compositeur et interprète parmi les plus talentueux de sa génération, Guillaume Dietrich, alias Muddy Monk, est à la fois un jeune artiste de son époque, qui bidouille des machines dans son home studio, et ne craint pas de parler de ses émotions, et aussi, un peu d’ailleurs... De Suisse, déjà, où il est né et habite toujours. Et d’une planète où règne « une sorte de désespoir absolu, teinté de nostalgie et de quelques lueurs d’espoir ».

Après un premier album, Longue Ride, en 2018, et avant la sortie du prochain attendu en 2022, vous revenez cet été avec deux nouveaux titres, "Athènes"et "Petit soldat". De la pop synthétique, douce et romantique, comme dans une bulle hors du temps.

Son actualité : un deuxième album, à venir pour 2022

Son conseil lecture : Les Enfants Tanneurs, de Robert Walser (1907)

Chroniques :

Apprentis lecteurs : demain, tous sur écrans, par Aurélie Djavadi de The Conversation

« Un job à impact » sinon rien !, par Armelle Oger de We Demain

