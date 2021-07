en cours

L'architecte et co-fondateur du collectif "Encore Heureux" Nicola Delon et l'auteur-compositrice-interprète Emily Loizeau © Elodie Daguin (photo libre de droits), Guillaume Souvant (AFP)

Nicola Delon

Exposition : Énergies Désespoirs – Un monde à réparer, au Centquatre, jusqu'au 29 août 2021

Emily Loizeau

Emily Loizeau, chanteuse franco-britannique engagée, revient cette année avec son single « Renversé » qui nous donne un aperçu de son cinquième album Icare attendu le 17 septembre prochain. Quatre ans après "Origami" et un an après son projet en hommage à Lou Reed, Emily Loizeau nous raconte dans ce nouvel opus l’histoire d’une société ébranlée par les dérèglements climatiques et impactée par les crises économiques et sanitaires, elle nous raconte notre réalité.

La prescription littéraire d'Emily Loizeau : Dans la forêt ( Into the Forest), de Jean Hegland (1996)

Album : Icare, à paraître le 24 septembre 2021

Et en concert au Centquatre le 24 septembre 2021

Chroniques :

La viande artificielle : la solution parfaite pour continuer de manger de la viande sans tuer d’animaux ?, par Benoît Tonson de The Conversation

Une coopérative de transport de passagers à la voile, qui ouvre à l'automne les premières liaisons régulières vers la Corse, et au printemps 2022 les traversées transatlantiques, en flottilles de 20 à 50 bateaux, par Emmanuelle Vibert de We Demain

