Le magazine qui décolle vers le futur accueille un homme dans les étoiles et une femme qui préfère garder les pieds sur terre !

Angélique Kidjp, chanteuse béninoise, récompensée aux Grammy Awards et ambassadrice internationale de l'UNICEF © AFP / Olivier Morin

Michel Tognini

L'espace, Michel Tognini y a consacré une partie de sa vie, et y a passé 18 jours, 17h et 46 minutes. D'abord à bord d'un équipage russe, dans un vaisseau Soyouz, en 1992, pour s’envoler pour la station Mir. Ensuite avec des Américains, à bord de la navette Colombia. Ses expériences spatiales, il les raconte dans son livre Un café dans l'espace.

Devenu chef du centre des astronautes européens, il a contribué à recruter les astronautes d'aujourd'hui, dont notre Thomas Pesquet national ! Il nous parle de tourisme spatial, de voyage sur Mars, et de son film sur l'espace préféré !

Son livre : Un café dans l'espace aux éditions HumenSciences, sorti le 24/03/2021

Son objet du futur : un régulateur du vecteur gravité qui permettrait de passer de 1G à 0G pour vivre le sentiment d'apesanteur sur Terre.

Angélique Kidjo

Elle, le monde nouveau, elle n'a jamais cessé d’en faire partie. Chanteuse et artiste reconnue dans le monde entier, récompensée de 4 Grammys Awards, Angélique Kidjo est surtout une artiste engagée militant pour les droits humains, et notamment pour l'éducation des filles en Afrique.

Dans son dernier album Mother Nature, elle veut délivrer un message universel en faveur de la sauvegarde et de la protection de la planète. Véritable hymne à la terre et à l’humanité, cet album accompagne la sortie d’un film court et percutant, aussi appelé Mother Nature de Yann Arthus Bertrand et Baptiste Rouget-Luchaire, porté par la Fondation GoodPlanet.

Pour Angélique Kidjo, le monde nouveau passe par la jeunesse. Elle a ainsi convoqué la fine fleur de la nouvelle génération de musiciens d’Afrique et de la diaspora africaine à participer à son dernier album. Sur le titre Dignity, on retrouve par exemple l'artiste nigériane du moment, la jeune Yemi Alade. Sur Do yourself, Burna Boy, nouvelle figure de l’afrobeat, passe même la voix de la diva béninoise à l'auto-tune !

En plus d'un film et d'un nouvel album, Angélique Kidjo a sorti un livre en Avril dernier dans la collection « Je chemine avec… » du Seuil. Elle revient sur son enfance, son éducation, ses parents qui lui ont inculqué les valeurs de la tolérance et du féminisme.

Son album : nouvel album Mother Nature (sorti le 18 juin 2021, sur le label Universal)

Son livre : Je chemine avec Angélique Kidjo (8 avril 2021, éditions du Seuil)

Son conseil lecture : L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane (1961, aux éditions 10-18)

Le GIEC vient de le dire. J’ai peur que ma chanson [Mother Nature] soit prémonitoire… Il est temps de se dire ce qu’on peut faire pour la nature.

Chroniques :

QR code mode d’emploi, par Sophie Comte de Chut ! Magazine

Des bactéries pour soigner le cancer ?, par Hervé Poirier du magazine Epsiloon

_______________________________________________________________________________________________________

Extraits diffusés :

Extrait d'une vidéo publiée sur le compte de Thomas Pesquet en Février 2021

Extrait d'une conférence de presse de Space X du 02/08/2020, utilisé dans l'émission 28 Minutes d'Arte du 06/08/2020

Extrait de la chanson Dignity (feat Yemi Alade) d'Angélique Kidjo

Extrait de la chanson Do yourself (feat Burna Boy) d'Angélique Kidjo

Extrait de la vidéo de l'Unicef No Pata Pata avec Angélique Kidjo qui chante les gestes barrières (la chanson reprend l'air de Pata Pata de Miriam Makeba)

Extrait de la chanson Blewu de la chanteuse togolaise Bella Bellow, interprétée par Angélique Kidjo pour rendre hommage aux troupes coloniales ayant combattu en France dans le cadre des cérémonies du centenaire de la guerre de 14-18

Extrait de la chanson Sye Bwa de Kassav'

Programmation musicale :