"Un Monde Nouveau", le magazine qui vous emmène en douceur vers de nouveaux horizons, avec le philosophe Eric Fiat qui nous apprend à apprécier la fatigue et ses vertus, et puis une musique planante avec Saint DX, jeune chanteur-auteur-compositeur talentueux.

Eric Fiat, professeur de philosophie, spécialisé en éthique médicale, et Saint DX, musicien, auteur, compositeur, producteur © photo personnelle (libre de droits), pochette de la mixtape "UNMIXTAPE" de Saint DX qui sortira le 3 octobre (labels Because et Cracki Records)

Eric Fiat

Elle peut être physique, morale, et même politique, collective... La fatigue serait-elle un mal contemporain ? Eric Fiat n’est pas expert en bien-être, ou un coach de vie, mais un philosophe qui s’interroge sur la fatigue et les répercussions de nos vies surchargées sur notre santé mentale, et en particulier sur notre sommeil. Professeur agrégé, maître de conférences en philosophie, Eric Fiat s'est spécialisé dans l'éthique médicale, qu'il a été l’un des premiers à enseigner à l’université, notamment à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, où il exerce toujours. Il a publié en 2018 une Ode à la fatigue, aux éditions de l'Observatoire.

Son objet du futur : « Un livre de poche ayant pour titre : Fables mises en vers par M. de la Fontaine »

Dormir c'est s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli. Ce n'est pas seulement se délester de la fatigue, c'est se délester de soi-même.

Saint DX

Lui ne craint pas de chanter l’amour et ses états d’âme. Jeune chanteur, compositeur et producteur français : il fait tout, comme bon nombre d’artistes de sa génération. Après avoir fait partie d’un groupe de rock Apes and Horse, et suivi Charlotte Gainsbourg en tournée pendant deux ans, il s’est lancé en solo. Un premier EP SDX, sorti en 2019 (sur les labels Cracki Records et Because Music) et une collaboration en tant que beatmaker avec Damso pour son dernier album QALF plus tard, une mixtape, UNMIXTAPE, sortira le 1er octobre. En attendant, on en dévoile ce soir un extrait inédit sur France Inter : Ilya !

Sa prescription littéraire : Construire un feu de Jack London (1908)

Son prochain disque : UNMIXTAPE, mixtape qui sortira le 3 octobre prochain sur les labels Cracki Records et Because Music

Saint DX sera en concert :

le 19 septembre aux Nuits Botaniques, à Bruxelles

et le 10 novembre au Café de la Danse, à Paris

Un crooner, c'est quelqu'un qui a des failles et qui arrive à les montrer. Pour moi Billie Eilish, c'est un crooner !

Chroniques :

La cybersécurité et les hackers éthiques, par Sophie Comte de Chut ! Magazine

Le secret du nouveau Far West spatial, par Hervé Poirier d'Epsiloon

Extraits diffusés :

Archive de Jean d'Ormesson sur la paresse, sur la ORTF, le 8 juillet 1959

Extrait de la bande son du Grand Bleu : The Big Blue Overture d'Eric Serra (1988)

Extrait du morceau The Sweetest Taboo de Sade

Extrait du morceau Raspberry Beret de Prince

Extrait du morceau Take my breath away de Berlin

Extrait du morceau Je marche seul de Jean-Jacques Goldman

Extrait du morceau Take on my de A-ha

Extrait du morceau Voyage, voyage de Desireless

Programmation musicale :