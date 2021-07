Une émission 100% verte pour penser le monde de demain à travers la nature avec le jardinier, philosophe et paysagiste du futur Gilles Clément et sa cathédrale Notre-Dame complètement végétalisée, le duo d'électro-pop Polo & Pan, et le duo nantais LaBotanique qui fait chanter les plantes !

Le jardinier-paysagiste Gilles Clément, et le duo de pop électro Polo & Pan © Antoine Mermet - Hans Lucas (AFP), FilmMagic (Getty)

Gilles Clément

Et si on faisait de Notre-Dame de Paris une serre et de son parvis un jardin ?

En écologiste convaincu, Gilles Clément est tourné un homme résolument vers le futur. Paysagiste, botaniste, philosophe, avec lui le vivant reprend ses droits et évolue librement à nos côtés. Plutôt que d’être pessimiste et d’imaginer un futur sombre, il créé des utopies : jardin en mouvement, jardin planétaire et tiers-paysage, avec lui le vivant reprend ses droits et évolue librement à nos côtés. Il a fait du jardin un territoire d’espérance et plante ses concepts un peu partout ! Son dernier projet ? Faire de Notre-Dame-de-Paris un Notre-Dame-des-Plantes en végétalisant la cathédrale vieille de plus de sept siècles. Il vient justement de publier un nouvel essai Notre-Dame-des-plantes chez Bayard.

Livre : Notre-Dame-des-plantes, paru le 14 avril 2021 aux éditions Bayard

On défend beaucoup le vivant mais on ne le connait pas puisqu'il n'est plus enseigné. Ce mode de gestion vient de l'industrialisation de l'espace rural.

Polo & Pan

Ils sont devenus des ambassadeurs de la Canopée dans le monde entier, avec leur premier album Caravelle (2017), qui s’est envolé aux quatre vents du globe, Disque d’or en France, succès de platine à l’export, le duo voyageur Polo & Pan est de retour avec Cyclorama, un 3ème album, à leur image : optimiste et joyeux. Rafraîchissants et légers, leurs morceaux parlent d’amour et ont comme un air de vacances sur des tonalités électro.

Album : Cyclorama, sorti le 25 juin 2021 sur les labels Ekler'O'ShocK et Hamburger Records

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



LaBotanique

Deux drôles d'agronomes nantais ont mis au point une machine qui fait chanter les plantes, ou plus précisément qui traduit la langue végétale en langue musicale. Le résultat donne le bien nommé album Expressions végétales, disponible depuis juin 2021. Et si pour mieux comprendre le vivant il fallait savoir lui donner la parole et l’écouter ? Avec LaBotanique le dialogue avec le vivant n’est plus une théorie c’est une pratique artistique !

Album : Expressions végétales, sorti le 25 juin 2021 sur le label PYPO Production

Chroniques :

L'ARN messager, une thérapie génétique qui promet d'être une vraie panacée, susceptible de traiter quasiment toutes les maladies, par Hervé Poirier, rédacteur en chef d'Epsiloon

Le monde de la tech est marqué par une vague de nominations féminines..., par Sophie Comte, co-fondatrice et directrice de la rédaction de Chut! Magazine

Extraits diffusés :

Catherine Deneuve, sur son amour des jardins et sa grande amitié avec Gilles Clément – archives de l'émission L'Heure Bleue, de Laure Adler sur France Inter, du 21 mai 2019)

La prière amérindienne millénaire Hani Kuni, revisitée par Polo & Pan – album Cyclorama, 2021

Hani Kuni, prière amérindienne millénaire, reprise de la chanteuse franco-israélienne Rika Zaraï, en 1973

Bilboquet, morceau de Polo & Pan – album Cyclorama, 2021 – morceau tiré de la musique du film Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, avec Pierre Richard, en 1972)

Monstera DX 7.2., morceau du duo LaBotanique – album _Expressions Végétale_s, 2021)

Programmation musicale :