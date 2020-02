Cette semaine dans Une heure en série Space opera et conflit avec les Romuliens dans Picard sur Amazon, tragédie de l’immigration et prostitution forcée dans Escale fatale sur Arte et portraits d’expatriés et réflexion sur l’Amérique contemporaine avec Little America sur Netflix.

"Escale Fatale" sur Arte

Une famille nigériane, constituée de la mère Abeni et de ses deux fils, débarque en Irlande. Ils sont logés provisoirement dans un centre d’accueil. Huit ans plus tard, ils y sont toujours. Le lieu est vétuste, décrépi et sordide, géré par un directeur peu sensible à la cause de ces laissés pour compte. Le corps d’une jeune nigériane est retrouvé sans vie. Une jeune inspectrice mène l’enquête entre parfois l’indifférence et le mépris de ses collègues. Très vite elle se retrouve sur la piste d’une réalité sordide où il est question d’exploitation de la misère et des corps…

Un polar glauque mais frontal qui capte les humiliations quotidiennes, les terreurs qui refusent de s’estomper, qui dit la multiplicité des drames de ces désormais apatrides.

Une série écrite par l’autrice de polars Jo Spain et Stuart Carola (Love/Hate) et réalisée par David Caffrey (Peaky Blinders, Suspect N°1 Tennison). Avec dans le rôle principal de cette mère courage l’excellente Aïssa Maïga qui interprète avec sobriété et intensité la fêlure intime et vertigineuse de cette femme à jamais détruite.

"Picard" sur Amazon Prime

C'est la 7ème série inspirée de l’univers intergalactique de Star Trek.

Après les 178 épisodes de Star Trek Next génération et les quatre longs métrages pour le cinéma, "Jean Louc" Picard reprend donc du service quelques années après le traumatisme de la destruction de la planète Romulus. D’ailleurs les Romuliens ne l’on toujours pas digéré puisqu’ils fomentent un machiavélique plan de revanche. Au début de la série, 14 ans après avoir pris ses distances avec lStarfleet, Picard, toujours accro au thé Earl Grey, coule des jours tranquilles dans son château où il s’occupe de ses vignes lorsque débarque une étrange jeune femme qui l’alerte de la menace… Jeune femme qui pourrait avoir un lien avec le passé de Jean Louc…

Une série créée par Alex Kurtzmann (Star Trek Discovery, Fringe, Alias) et l’écrivain Michael Chabon (Unbelievable et du roman Les Mystères de Pittsburgh /Pavillons Poches chez robert Laffont)

Avec Patrick Stewart comme il se doit dans le rôle d’un Picard fatigué et défié par sa hiérarchie…

"Little America" sur Apple TV

Une série d’anthologie soit une histoire différente a chaque épisode, toutes ayant pour point commun d’être inspirées d’une histoire vraie.

Un épisode a même été écrit et réalisé par le fils de son héroïne. Le sort des expatriés dans un pays où ils sont de plus en plus indésirables.

On rencontre un jeune indien de 11 ans forcé de reprendre la direction de l’hôtel de ses parents après que ces derniers ont été expulsés du territoire américain, un jeune expatrié venu du Nigeria qui se rêve en cowboy ou encore un jeune gay syrien forcé de fuir son pays pour éviter l’hostilité violente de sa famille.

Le conseil littéraire :

Entre deux mondes d'Olivier Norek chez Michel Lafon.

Soient les destins de deux hommes et d’un jeune garçon dans le piège à ciel ouvert de la jungle de Calais

Il a d’abord Bastien, flic français récemment mité avec sa femme en dépression et sa fille un révolte. Un homme de loi dont l’éthique et l’humanité résisteront difficilement à l’enfer dont il est témoin .Et puis, Adam flic aussi mais syrien qui a feint de collaborer avec le pouvoir pour mieux pouvoir fuir cette autocratie meurtrière qu’est devenu son pays. A la recherche de sa femme et de sa fille, il verra vaciller de manière irréversible sa croyance en l’humanité. Et enfin il y a Kilani. Une dizaine d’années. Gamin africain venu dont on ne sait où puisqu’il a perdu à jamais l’usage de la parole et qui répète inlassablement dans sa tête une comptine magique.

Dès que plusieurs cadavres atrocement mutilés sont retrouvés dans le camp, Bastien vient demander son aide à Bastien.Point de départ de ce polar qui est aussi un roman noir, sombre comme les abysses qui raconte le quotidien des migrants en France mais également les enfants soldats en Afrique et le drame de la Syrie auquel nous sommes, chaque jour, un peu plus indifférents

Un roman au présent car le futur est incertain et que tous les protagonistes essaient d’oublier le passé .

Party of five depuis le 8 janvier sur la chaîne câblée Freeform qui appartient au groupe Disney. Le remake de la série triomphale des années 90 diffusée chez nous sous le titre de la Vie à cinq et qui connu 6 saisons, 141 épisodes et était diffusée par la chaîne Fox. L’histoire de cinq frères et sœurs dont un petit bébé obligés de vivre ensemble et d’affronter les vicissitudes de la vie quotidienne après la mort tragique de leurs parents.

