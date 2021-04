Au programme de ce soir : époque victorienne et enquêtrice avant-gardiste dans "Miss Scarlet" sur Polar +, guerre des sexes et prostituées vengeresses avec "Sky Rojo" sur Netflix, et piège fatal et détresse d’un père dans "Un homme d’honneur" sur TF1

L’actrice Kate Phillips dans "Miss Scarlet, détective privée", sur Polar+, série créée, écrite et produite par Rachael New. © 2020 A+E Studios, Element 8 Entertainment, ShinAwil Productions

Marjolaine Boutet de Phosphore

Isabelle Danel de Bande à part

Benoît Lagane du 5/7 de Mathilde Munos et de Télématin

"Miss Scarlet, détective privée", sur Polar

Nous sommes à la fin du 19ème siècle, à Londres, en pleine époque victorienne où malgré la présence d’une femme sur le trône, ses consœurs vivent encore sous le joug d’une société patriarcale où il n’est pas facile de s’émanciper. Miss Scarlet, jeune femme moderne et bouillonnante d’énergie, d’intelligence et d’ambition le découvre à ses dépens. À la mort de son père, un détective privé, elle tente de reprendre le cabinet de papa. Mais un détective en jupon, aussi doué soit-elle, n’est pas bien vu. Surtout lorsque vous avez dans les pattes un flic certes non dénué de charme mais un peu bourru qui ne voit pas toujours d’un œil très bienveillant un représentant de la gent féminine lui damner le pion et parvenir à résoudre des énigmes là où il a échoué.

Miss Scarlet, une série en costumes et respectant les coutumes du wudonit à l’anglaise créée, écrite et produite par Rachael New qui a travaillé entre autres sur les séries Monday Monday et Grantchester. Avec dans les deux rôles principaux Kate Phillips vue dans Peaky Blinders et The english game ainsi que Stuart Martin vu dans Les Médicis et Crossing Lines.

Miss Scarlet une série britannique en six épisodes, disponible sur Polar

"Sky Rojo", sur Netflix

Après les bas fond londoniens baignant dans le brouillard, changement de climat avec cette série qui nous plonge dans le désert brûlant du Tenerife. Brûlant à tous points de vue puisque l’intrigue commence lorsque trois jeunes filles, prostituées de luxe, s’échappent du bordel rutilant où elles travaillent sous les ordres de Roméo, propriétaire du lieu. Mèche d’allumage de ce road movie jonché de cadavres et lancé sur un asphalte dégorgeant de litres de sang où après avoir laissé ce Romeo peu romantique pour mort, les trois amies d’infortunes sont pourchassées par ses deux hommes de main, Moisés et Christian, deux frangins aussi dissemblables que dangereux.

Sky Rojo, une série qui lorgne vers la série B bien crue et bien salace à la Tarantino, créée par Álex Pina créateur de La Casa de Papel et El Embarcadero ainsi que par Esther Martínez Lobato une scénariste ayant également travaillé sur ces deux séries. Avec dans les rôles principaux Verónica Sánchez (El Embarcadero), Yani Prado, Lali Esposito et Miguel Ángel Silvestre (Velvet et Sense 8)

Sky Rojo, littéralement "ciel rouge", série espagnole en huit épisodes disponible sur Netflix.

"Un homme d’honneur", sur TF1

Les acteurs, Kad Merad et Rod Paradot dans "Un homme d'honneur" série diffusée sur TF1 de Laurent Vachaud et Anthony Maugendre. / JEAN CLAUDE LOTHER / FEDERATION / TF1

Et encore un pour la première chaîne. Je veux parler de remake qui depuis Je te promets, transposition de This is us, puis Gloria d’après la série galloise Keeping fatih, la première chaîne semble se spécialiser dans la ‘francisation’ de séries étrangères. Vous me direz elle n’est pas la seule.

Un homme d‘honneur qui n’est pas contrairement à ce que le titre pourrait laisser entendre le pendant masculin d’Une Femme d’honneur est donc un remake de Kvodo série israélienne ayant également donné naissance à Your honor, programme américain que nous avons évoqué ici-même il y a peu de temps. Soit donc les mésaventures d’un juge probe et humaniste qui va devoir ravaler ses valeurs pour tenter de soustraire son fils de la vengeance meurtrière d’une mère furibarde. Une mère dont le benjamin a été occis par le fils de juge lors d’un accident de la route et qui, un malheur n’arrive jamais seul, se trouve être l’épouse d’un parrain de la drogue incarcéré par les bons soins de notre héros.

Un homme d’honneur, une adaptation signée Laurent Vachaud, Anthony Maugendre et Léa Fazer, mise en scène par Julius Berg. Un casting puissance dix puisque l’on retrouve au générique avec Kad Merad, Gérard Depardieu, Rod Paradot, Nicolas Duvauchelle, Hélène Vincent, Zabou Breitman et Aure Atika. Combinaison gagnante puisque la série a connu un démarrage fulgurant avec plus de 5 400 000 spectateurs soit plus de 22% en parts de marché.

Un homme d’honneur, sur TF1 depuis le 22 avril

Le conseil littéraire

Un talent pour le crime d’Andrew Wilson aux éditions City

De toutes les énigmes inventées par Agatha Christie, il en est une qui reste encore à ce jour irrésolue : celle de sa disparition en décembre 1926. Pendant quelques jours, la romancière qui vient de rencontrer le succès avec son diabolique et novateur Le meurtre de Roger Acryod semble s’être volatilisée. Une fois retrouvée, l’autrice ne s’exprimera jamais sur cette évaporation.

Andrew Wilson, universitaire et connaisseur érudit de l’œuvre de la reine du crime, invente une fiction au cœur de cette réalité énigmatique. De passage à Londres où elle doit rencontrer son éditeur, Agatha Christie croise la route d’un médecin à l’esprit manipulateur qui propose un marché à la femme de plume. Il exige d’elle qu’elle assassine à sa place son épouse dont il rêve de se débarrasser. Et si Agatha Christie refuse, il n’hésitera pas à révéler au grand jour les infidélités de son mari et s’en prendre physiquement à leur petite fille. Point de départ d’une course contre la montre où Agatha Christie devra se faire enquêtrice pour ne pas devenir meurtrière.

Un pur wodunit savamment orchestré qui ravira les amateurs de polars raffinés et machiavéliques en hommage à l’immense dame du crime qu’était son héroïne.

L'effet miroir de Benoît Lagane

Hippocrate où comment une série hospitalière se retrouve rattrapée par l'actualité

Retour sur Hippocrate, saison 2, coup de coeur de la rédaction de Une Heure En Séries