Ce soir nous parlerons Afrique occidentale et lutte pour la démocratie avec "Wara" sur la plateforme TV5, versatilité sexuelle et désenchantement avec "Mylène Farmer l’ultime création" sur Prime et de secrets de famille et de fausses accusations avec "Le Mensonge" sur France 2.

"Wara" série coproduite à Saint-Louis du Sénégal sur la plateforme de TV5. © Plateforme de TV5

Avec ce soir pour en parler :

Isabelle Danel de bandeàpart.fr

Christine Haas

Benoît Lagane du 5/7 de Mathilde Munos et de Télématin

"Wara" sur la plateforme de TV5

En malinké, langue de l’ouest de l’Afrique, Wara signifie les fauves. Titre bien trouvé pour une fiction rageusement ancrée dans les réalités de l’Afrique. C’est aussi homonyme ment le nom d’un des personnages principaux Matouri Warra mais avec deux « r ».

Un professeur de droit revenu dans sa ville natale Tanasanga pour enseigner mais à la condition de se tenir à distance de toute carrière politique. Mais sous l’impulsion des événements qui l’entourent, l’arrestation d’une de ses collègues et par ailleurs ancien amour qui vient de confesser un meurtre, la mobilisation d’une partie de ses élèves révoltés par leurs conditions de vie et le militantisme actif de l’un d’entre elle la très révoltée et féministe Aïcha, Warra va se risquer à braver l’interdit et se lance dans la courses pour les municipales.

Un thriller social et politique, avec de forts accents de soap familial et qui évoque la condition de la femme en Afrique occidentale.

"Mylène Farmer l’ultime création"

Série documentaire en trois épisodes diffusés depuis le 25 septembre sur la plateforme Amazon Prime.

Une trilogie - pour reprendre les termes exacts du communiqué de presse - commentée par l’artiste elle-même. Fait assez rare pour cette chanteuse qui cultive depuis ses débuts un silence et une discrétion assez rares pour ne pas dire uniques en leur genre dans le monde de la musique où toutes et tous adorent déballer leur intimité à la une de Paris Match. Retour donc sur les neuf concerts de la rousse incendiaire donna en juin 2019 à l’Arena de la Défense devant plus de 235 000 spectateurs.

Répétitions des chorégraphies, entraînement vocal, mise en scène, scénographie… ces trois épisodes nous permettent, jour après jour, de découvrir l’envers du décor de ce show pharaonique qui permit à Mylène de se classer parmi les dix shows les plus rentables dans le monde en 2019. Inutile de préciser que notre flamboyante rousse était la seule artiste française à figurer dans ce prestigieux palmarès. Le journal intime de la création sur fond de super production résumé ainsi par l’artiste « C’est le bon moment. M’approcher de vous. Plus près. De plus en plus près. »

Un doc événement réalisé par Mathieu Spadaro auteur de courts métrages et de nombreux clips parmi lesquels celui de Hugo Barriol pour le titre Play et du tout dernier titre de Mylène Farmer intitulé L’âme dans l’eau.

"Le mensonge" sur France 2

Mini série de quatre épisodes diffusés à partir du octobre et disponible dès le 2 sur Francetv.fr

Notable et maire d’une petite ville du sud de la France ; il ne manque rien à Claude pour mener une vie aussi parfaite que sans histoires. Une belle situation, une épouse parfaite et une maison magnifique qui surplombe la méditerranée. Un panorama de rêve que Claude ne verra pourtant plus durant plus de dix ans.

Accusé de viol par son petit-fils , avec lequel il entretenait pourtant une relation complice, il se retrouve derrière les barreaux. Personne autour de lui ne veut croire à l’acte sordide dont l’enfant puis le jeune adulte l’accuse. Il faut dire que les détails fournis par ce dernier sont troublants et les conclusions médicales restent à charge. Enquêtes, procès, appels… la justice, à charge, ne cesse de l’acculer. Jusqu’au coup de théâtre final…

Une série inspirée de l’histoire véridique des Iocano survenue au début des années 2000. La reconstitution scrupuleuse d’un entêtement judiciaire et de la prison mentale où s’était enfermé son petit-fils. Adapté du récit que livra Christian Iocano, le grand-père incriminé, paru aux éditions Sudarène, cette série est écrite et réalisée par Vincent Garenq scénariste et metteur en scène au cinéma sur différents films parmi lesquels L’enquête d’après l’affaire Clearstream ou encore Présumé Coupable d’après les procès d’Outreau. Bref un auteur qui aime travailler sur le fait divers réel et qui pour cette sombre saga familiale s’est entouré côté comédiens de Daniel Auteuil, Catherine Alric, Grégoire Bonnet et Alex Terrier-Thiebaux dans le rôle du petit fils accusateur.

"Feu pour Feu" de Leye Adenle aux Editions Métailié

C’est le deuxième roman de cet auteur nigérian et comme dans le précédent il nous plonge dans l’enfer urbain, suffocant et bruyant de Lagos. Tout commence par un crash d’avion qui emporte avec lui le principal candidat au poste de gouverneur. Ironie du sort l’avion s’écrase sur la maison même de la victime. A quelques centaines de mètres de là se déroule le lynchage au marché de la ville d’un jeune homme accusé par la foule en colère d’être un voleur.

Evidemment les deux intrigues vont finir par se croiser avec pour trait d’union Amaka une jeune avocate bien décidée à faire tomber celui auquel le crime profite : le tout nouveau prétendant au poste désormais vacant de gouverneur. Un homme aux goûts très prononcé pour les très jeunes petites filles et que notre héroïne va essayer de faire trébucher dans son ascension politique. C’est l’un des multiples récits de ce polar en forme de précipité de des réalités économiques et sociales nigérianes. Chapitres brefs orchestrant un rythme soutenu pour un suspense arachnéen qui emprunte aux codes du thriller. Aucune temps mort, écriture resserrée, précision des descriptions, humour en demi-teinte…

Leye Adenle trace une route pugnace et militante dans les méandres des coulisses peu amènes de son pays. Corruption de la classe dirigeante, élections truquées, prostitution a grande échelle, droits des femmes ignorés… Un polar en forme de réquisitoire lucide qui recourt avec brio à la littérature de genre pour mieux dénoncer une société gangrenée et putride.

La programmation musicale :

Yael Naim, She

Mylène Farmer, Pourvu qu'elles soient douces

JUNIORE, Drôle d'histoire

Le plateau télé :

Isabelle Danel vous conseille Seven Seconds sur Netflix.

Christine Haas vous recommande Giri/Haji sur Netflix.

Benoît vous propose Charmed sur SyFy