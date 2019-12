Des mères modèles et des épouses fielleuses dans "Bad Mothers" sur Teva, une prison modèle et l'innocence bafouée dans "Prise au piège" sur M6 et une nounou modèle et des parents traumatisés dans "Servant" sur Apple TV.

"Bad Mothers" sur Teva

Série écrite par deux valeurs sûres de la série made in Australie, Rachel Lang et Gavin Strawhan.

Dans les rôles principaux Tess Haubrich (Wolf Creek) et Melissa George (The Slap).

On le sait, les apparences sont souvent trompeuses. De l’extérieur, ces mères au foyer semblent irréprochables. Impliquées dans la vie scolaire de leurs enfants, solidaires, empathiques… elles forment le ciment de la communauté de la petite ville propre sur elle où elles habitent. De l’intérieur, le portrait est moins reluisant. Elles sont impitoyables, se jalousent, se critiquent quand elles ne se piquent pas leur mari. Mais tout vole en éclat lorsque l'une d’elle est retrouvée sur le sol de sa maison de luxe baignant dans son sang !

Qui a occis cette insupportable garce péroxydée ? Son mari ? Son amant ? La femme de ce dernier ? Les suspects ne manquent pas.Entre ragots juteux et indices peu scrupuleusement glanés, ces Bad mothers mènent l’enquête… Une série entre Desperate Housewives et Miss Marple… un grand écart dont il faut pouvoir se relever.

"Prise au piège" sur M6

Il y a des jours avec et des jours sans. Pour l’infortunée Anna, c’est clairement un jour sans. Arrêtée le matin pour un meurtre qu’elle jure ne pas avoir commis, elle comprend vite que son seul alibi, l’homme marié dont elle est la maitresse, non seulement ne témoignera pas en sa faveur mais est prêt à tout pour lui faire endosser le crime. Le père d’Anna et son frère vont essayer de prouver son innocence. Mais le temps presse car Anna est incarcérée dans une prison modèle conçue par un directeur altruiste qui croit au respect de la personne. Il est évidemment le seul à y croire. Violence, harcèlement, menaces, chantages trafics de drogue et meurtres sauvages vont vite faire parti du quotidien bien pourri de notre héroïne. « En prison on ne reste pas longtemps innocente » D’après la série Vis-à-vis d’Alex Pina, le ‘midas’ de la série européenne puisqu’on lui doit La Casa del papel. Réalisée par Karim Ouaret (Chérif) Avec Elodie Fontan (Clem, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, Nicky Larson), Manon Azem (La Mante à la télévision), Jean-Hugues Anglade, Vincent Rottiers…

"Servant" sur Apple TV

Vendue hâtivement et un rien abusivement comme la nouvelle série de M. Night Shyamalan, l’auteur au cinéma du Sixième sens et de Glass ’est ici producteur exécutif et metteur en scène du pilote. Servant repose sur un pitch pour le moins assez classique. Un couple de wasp assez friqués de Philadelphie, elle journaliste à la télé, lui palais d’exception pour chefs à la mode, accueille une nounou pour s’occuper de leur bébé. Double hic dès le départ. La jeune fille au pair n’a pas l’air très extravertie et le bambin pas tout à fait comme les autres. Début d’un huis clos anxiogène… ou pas… Avec Lauren Ambrose (Six feet under), Toby Kebbell (Kong Skrull Island) et Nell Tiger Free (Game of Thrones et Too old to die young)

Avec nous ce soir pour en parler :

Isabelle Danel de Bande à Part.fr et auteure de Bluwal, pionnier de la télévision aux éditions Scrinéo.

de Bande à Part.fr et auteure de Bluwal, pionnier de la télévision aux éditions Scrinéo. Christine Haas .

. Benoît Lagane alias le Conteur Cathodique et tous les vendredis à 5h53 pour la chronique "Faim de séries" dans le 5/7 de Mathilde Munos sur France Inter.

La programmation musicale :

Rolling Stones , Mother’s little helper.

, Mother’s little helper. Matthieu Chédid , Thérapie.

, Thérapie. Agnes Obel, Island of doom.

Le conseil littéraire :

Affinités de Sarah Waters chez 10/18

Nous sommes en 1874. La jeune mademoiselle Prior, jeune fille issue de la bonne société anglaise mais percluse de secrets et de mal être devient visiteuse de prison. Parmi les femmes incarcérées, elle fait la rencontre de la troublante et fascinante Selina Dawes, medium de son état.

La pépite inédite :

Vienna Blood diffusé sur la BBC Two.

