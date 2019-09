Au programme de ce soir : féerie et politique avec "Carnival Row" sur Prime, perspective tronquée dans "Bauhaus" sur Arte et cathéter et greffe rénale dans "The Good doctor" saison 2 sur TF1.

Photo de Freddie Highmore dans la série "Good Doctor" sur TF1 (saison une). © ABC

"Carnival Row" sur Amazon Prime. Huit épisodes Binch Watchning depuis le 30 août.

Dans un monde fantastique à l’époque victorienne, où les créatures mythologiques doivent cohabiter avec les humains, le détective Rycroft Philostrate et une fée réfugiée du nom de Vignette Stonemoss vivent une dangereuse relation au cœur d’une société de plus en plus intolérante où sévit un monstre qui éviscère ses victimes.

"Bauhaus un temps nouveau" sur Arte, les 5 et 12 septembre à 20h55 trois épisodes par soirée.

Weimar, 1919. Inscrite à la toute récente Staatliches Bauhaus contre l’avis de son père, la jeune Dörte Helm, future femme peintre ayant réellement existé rencontre et entame une idylle avec l’architecte Walter Gropius, fondateur de l’école qui ambitionne de révolutionner l’art mais doit composer avec des institutions conservatrices. Avènement du communisme, montée de l’antisémitisme en Allemagne, égalité homme femmes, art nouveau révolutionnaire, collectivisme, apolitique… sont les thèmes qui traversent cette fresque signée par Lars Kraume.

"The good doctor" sur Tf1, Saison 2.

Shaun Murphy est un jeune docteur autiste savant. Il est doté d'une très grande intelligence, mais a également beaucoup de difficultés à communiquer et à gérer les interactions sociales. Rêvant de devenir chirurgien, il intègre en tant qu'interne un service dans le prestigieux Saint Bonaventure Hospital de San José où il est soutenu par le docteur Aaron Glassman, son mentor depuis l'âge de quatorze ans. Écrite par David Shore (Doctor House) et produite par Daniel Dae Kim (Lost Hawaï Five 0) adaptée d’une série sud coréenne.

Avec nous ce soir pour en parler :

Ariane Allard de Positif et Causette (rubriques séries télé).

Marjolaine Boutet historienne des séries télévisées. Elle est maîtresse de conférences à l'université d'Amiens et à Sciences Po, et critique les séries télé pour le magazine Phosphore (pour les 15-20 ans). Elle a récemment publié un beau livre aux éditions La Martinière consacré à sa série préférée de tous les temps, Un Village français.

Benoît Lagane alias le Conteur Cathodique et tous les vendredis à 5h53 pour la chronique « Faim de séries » dans le 5/7 de Mathilde Munos

La programmation musicale