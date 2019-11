Cette semaine on s'intéresse : à la condition d'une mère de famille esseulée et à la sexualité d’une quadra avec "Mrs Fletcher" sur OCS, à l'apocalypse, la survie et l'humour ultra référencé avec "Day Break" sur Netflix et enfin au voyage initiatique et à la poussière magique avec "His Dark Materials" sur OCS.

Ruth Wilson dans la série : His Dark Materials : À la croisée des mondes". Saison 1 sur OCS. © BBC

Avec nous pour en parler:

Marjolaine Boutet de Phosphore

Isabelle Danel de Bande à Part.fr et auteure de Bluwal, pionnier de la télévision aux éditions Scrinéo.

Benoît Lagane alias Le conteur cathodique, et chroniqueur sur France Inter dans le 5/7 de Mathilde Munos, avec Faim de séries sur France Inter.

"Mrs Fletcher" sur OCS

Eve Fletcher, infirmière dans un hospice divorcée accompagne son fils à l'université. Elle est la seule à regretter la présence de ce mollusque sans cerveau mais la voilà plongée dans les affres de la solitude. Dont elle va peu à peu s’extirper en osant enfin vivre des plaisirs jusque là inconnus.Créée par Tom Perrotta pour HBO Auteur et producteur de Leftovers et du roman Les disparus de Mapleton (Fleuve et 10/18). Il s'agit de l'adaptation de son roman éponyme publié en 2017. Enfin presque éponyme puisque le véritable titre est Mrs. Fletcher ou les Tribulations d'une MILF sorti également chez Fleuve.

"Daybreak" sur Netflix

Avec les superhéros et les zombies, l’apocalypse est une valeur sûre de la série télé. Netflix dégaine donc cette série a destination des jeunes adaptée d’une bande dessinée . Après, un bombardement nucléaire et biologique, tous les adultes ont été transformés en créatures mangeuses de chair humaine. La série suit Josh Wheeler, un jeune lycéen canadien de 17 ans, autrefois ado banal mais désormais héros hyper cool. Il est à la recherche de sa petite amie Sam dans le monde post-apocalyptique. Il est secondé dans cette quête chevaleresque par une insupportable gamine pyromane et un ancien joueur de football américain, black et gay, reconverti en samouraï pacifiste.

Une série pour ado qui cite abondamment Akira Kurosawa l’auteur des Sept samouraïs et de Kagemusha ne peut pas être entièrement mauvaise .

"His dark Matérials à la croisée des mondes" sur OCS

Nous sommes dans un dans un univers parallèle au nôtre où chaque âme prend la forme d’un animal appelé « Daemon », prolongement de notre personnalité. Une jeune orpheline abandonnée lorsqu’elle était bébé aux soins peu aimants d’une institution austère, aventurière en culotte courte, décide d’aller secourir son ami Roger qui a mystérieusement disparu. Elle percera à jour un odieux marché de kidnapping d’enfants et l’existence d’une poussière aux pouvoirs hors du commun. Découvertes qui vont la conduire aux confins du monde… Dickens en version steampunk .

Le conseil littéraire

Ulysse 31 de Marouin Eluasti aux éditions Huginn et Munnin, un très bel ouvrage consacré à l'un des fleurons de la série animée Made in France.

Le plateau télé

Sur Netflix

The Crown

Atypical

Sur Canal +

Le bureau des Légendes

La pépite inédite

La série Helvetica Présentée le week-end dernier à la section séries télé du GIFF Geneva International Film Festival et diffusée sur la RTS 1 chaîne publique :