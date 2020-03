Une émission exceptionnelle qui va nous permettre de découvrir le top ten des auditeurs de France Inter soit : vos dix séries préférées françaises et étrangères.Et qui dit émission spéciale dit nécessairement, surprise, donc restez bien à l’écoute de l’émission jusqu’à la fin car nous vous en réservons une de taille.

10 - "The Leftovers"

La série diffusée sur HBO entre 2014 et 2017 crée par Damon Lindelof (producteur & scénariste sur Lost et The Watchmen) et Tom Perotta (Mrs Fletcher ou les tribulations d’une MILF) auteur du roman Les disparus de Mapleton dont la série est inspirée.

Trois saisons de28 épisodes. Lors du ravissement, nom donné à un phénomène resté inexpliqué, 2% des êtres humains ont disparu de la planète.

A Mapleton comme ailleurs les habitants sont confrontés à ce mystère qui leur a ravi leurs proches. 3 ans plus tard, lorsque débute la série, le monde a irrémédiablement été bouleversé, sombrant dans la violence et l’hyper religiosité. Avec Justin Theroux et Amy Brenneman.

9 - "Baron Noir"

La série diffusée sur Canal depuis 2016 crée par Eric Benzekri (Lasacrs et Mison Close) et Jean- Baptiste Delafon (Maison Close, Julie Lescaut, Commissaire Valence).

3 saisons de 24 épisodes. Les arcanes de la politiques française vue de ces coulisses trop souvent méconnues par le grand public. Réalisme des scenarii qui supputent souvent les inattendus changements dans le panorama politique français, disent les ambitions démesurées des élus et les déboires judiciaires de ces derniers. Avec Kad Merad et Anna Mouglalis.

8 - "Game of Thrones"

La série produite par HBO entre 2011 et 2019 crée par David Benioff (scénariste au cinéma de Troie, Wolverine et Gemini Man sortie l’an dernier) et DB Weiss écrivain et scénariste d’après les romans de George R R Martin.

8 saisons de 73 épisodes.

Multi récompensée, culte au possible, la série la plus illégalement téléchargée au monde a déchainé les passions, les débats, offusqué par sa crudité sexuelle et sa violence. Une saga d’heroic fantasy.

Un trône de fer qui attisent l’avidité de pouvoir de neuf familles dans les sept royaumes de Westeros. Ajoutez à cela de l’inceste, beaucoup de cul, énormément de sang et des créatures mystiques qui ravagent tout sur leur passage et vous aurez un début de réponse pour expliquer l’engouement planétaire pour cette série. Avec Kit Harrington, Sophie Turner, Peter Dinklage.

Conseil de lecture : Game of Thrones décodé : tout ce que vous devez savoir sur la série par Ava Cahen aux éditions du Rocher.

7 - "Six Feet Under"

Diffusée sur HBO entre 2001 et 2005 créée par Alan Ball qui a également travaillé sur la série True Blood et dernièrement la mal aimée Here & Now.

5 saisons de 36 épisodes. Là aussi pluie de récompenses pour l’histoire de cette famille ô combien dysfonctionnelle, à la tête d’une entreprise de pompes funèbres à LA, dont la figure paternelle meurt au début de la première saison mais continue de visiter les siens. Un pitch improbable mais une série géniale, bouleversante capable des histoires les plus risquées (la mort subite d’un nourrisson, le lynchage d’un jeune gay par des homophobes) mais qui jusqu’au bout saura faire preuve d’une rare qualité et subtilité d’écriture. Avec Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy.

6 - "Breaking Bad"

Diffusée sur AMC créée par Vince Gilligan (X Files).

5 saisons de 62 épisodes.

Pas moins de 15 Emmy Awards pour cette série politiquement incorrect mettant en scène un professeur de chimie, père d’un enfant handicapé moteur et dont l’épouse est enceinte. Lorsqu’on lui diagnostique un cancer en phase terminale, notre héros, dans le but de subvenir post mortem aux besoins de sa famille se lance dans la fabrication et le trafic de drogues avec la complicité d’un des anciens élèves. Une série sombre, sardonique, hors normes voulue par son créateur comme « un western moderne ». Avec Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul.

5 - "The Wire"

5 saisons de 60 épisodes sur HBO entre 2002 et 2008. Créée par David Simon journaliste auteur de Baltimore paru chez Sonatine et qui fut à la base à la fois de la série The Corner et de The Wire .

Chaque saison extrêmement réaliste explore un quartier différent de Baltimore mais elles ont toutes pour point commun d’être centrées sur des trafics de drogues. Des personnages nouveaux, atypiques, inattendus comme celui d’Omar Little gangster et gay. Avec Dominic West, Idris Elba, Michael K. Williams.

4 - "Dix pour cent"

Diffusée sur France 2 créée par Fanny Herrero (autrice sur Un village français Fais Pas ci Fias pas ça, et produite par Dominique Besnehard qui a sans doute beaucoup contribué en tant qu’ancien agent artistique à conférer une certaine « véracité » dans l’ écriture même si nous sommes bien sûr dans la plus pure des fictions saupoudré d’un zeste de perfidie.

3 saisons à ce jour la quatrième très bientôt.

Le quotidien d’une agence de comédiennes et comédiens rythmé par les rivalités entre collègues (interprétés par Camille Cottin, Liliane Rovère, Thibault de Montalembert, Nicolas Maury). Ainsi que les caprices des stars qu’il représentent. Un casting de rêve puisque tout le monde semble vouloir figurer au générique de la série Cécile de France, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Line Renaud, Françoise Fabian, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Fabrice Luchini et Virginie Efira tous très à l’aise dans l’exercice de l’autoparodie.

3 - "Kaamelott"

Diffusée sur M6, créée et interprétée par Alexandre Astier et Alain Kappauf grand spécialiste des programmes courts puisqu’il figure aux génériques de Caméra Café, En Famille ou encore Scènes de ménage.

6 saisons de 458 épisodes. Les aventures pour de rire du Roi Arthur, de sa table qui cette fois ne tourne pas rond du tout et de sa cour frappadingue de bras cassés. Un sommet de non sens, parodie, absurde et second degré qui a régné de main royale de maître sur les débuts puis les soirées de M6 puisque ce programme a connu de nombreux formats passant de 3 minutes à près de 50 dans les deux dernières saisons. Maintes fois annoncées le film, très attendu, est finalement prévu pour l’été 2020

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier ; Anne Girouard

2 - "Engrenages"

sur Canal depuis 2005, créée par Alexandra Clert et Guy- Patrick Sainderichin.

Cette série diffusée dans plus de 70 pays et diffusée en VO sous titrée sur la BBC ce qui est extrêmement rarissime se déroule dans le milieu policier et pénal mettant en scène à la fois des inspecteurs, des avocats, des procureurs et des juges d’instruction. Des personnages obscures, troubles très éloignés de la sempiternelle dichotomie bien / mal qui règne sur les séries policières

Avec Caroline Proust, Thierry Godard, Grégory Fitoussi, Audrey Fleurot.

1 - "Le Bureau des Légendes"

Sur Canal depuis 2015, 4 saisons à ce jour.

la cinquième sera diffusée en avril . Au sein de la DGSE un département appelé le Bureau des légendes (BDL) forme et dirige à distance les « clandestins », les agents les plus importants des services du renseignement extérieur français.

Avec Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Florence Loiret Caille

Deux invités exceptionnels: Eric Rochant et Camille de Catselnau.

En 2016, Le Bureau des Légendes devient la série française ayant engendré le plus de revenus à l'étranger.

