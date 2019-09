Deux séries et un documentaire, Xavier Leherpeur vous gâte ce soir ! "The Dark Crystal l’âge de la résistance" sur Netflix, la saison 2 de "The Terror Infamy" sur Amazon Prime et "Le village" sur ciné+.

"The Dark Crystal l’âge de la résistance", sur Netflix depuis le 30 août. © Carlotta Films

C'est l'événement un des séries les plus attendues de cette rentrée : "The Dark Crystal l’âge de la résistance"

"The Dark Crystal l’âge de la résistance", sur Netflix depuis le 30 août.

Préquel du film culte des années 80 "Dark Crystal" signé Jim Henson et Frank Oz. L'histoire tourne autour d'une planète appelée Thra et d'un cristal sombre qui a permis à de nouvelles races d'apparaître dans le monde. Le principal antagoniste de la série, Skeksis, a utilisé le pouvoir de régénération qui le rendait immortel. Rien que ça...

"The Terror Infamy" , Saison 2 sur Amazon Prime depuis le 12 aout et jusqu’en octobre.

La série revient avec une seconde saison, qui n’a strictement rien à voir avec la première, cette fois-ci, elle explore le tabou de l’internement des citoyens d’origine japonaise aux États-Unis après Pearl Harbor. Place à Chester, une jeune immigrant japonais de seconde génération pris en tenaille entre un contexte social post-Pearl Harbor, et ses racines qui reviennent le hanter.

"Le village" de Claire Simon sur Ciné+.

Une série documentaire, un format singulier pour raconter l’aventure surprenante d’un village du Sud de la France. Pendant des années, Claire Simon a posé sa caméra dans la rue unique de Lussas, qui à l’instar des studios hollywoodiens regroupe tous les métiers de l’industrie du cinéma documentaire dont la nouvelle plateforme Tënk. Entourée des vignes et des arbres fruitiers, elle observe la naissance d’une coopérative de diffusion de films sur internet... Que ce soit la production de cerises, de vin ou de films documentaire, ici, on entreprend, on projette, on innove, on bâtit.

Avec :

Marjolaine Boutet, historienne des séries télévisées et critique les séries télé pour le magazine Phosphore. Autrice d’un beau livre aux éditions La Martinière consacré à Un Village français.

Marie Sauvion journaliste, membre du Cercle (Canal +) avec Augustin Trapenard et productrice sur France Inter.

Et Benoît Lagane alias le Conteur Cathodique et tous les vendredis à 5h53 pour la chronique "Faim de séries" dans le 5/7 de Mathilde Munos sur France Inter.

Conseil lecture :

" Dark Crystal , l’adaptation du film culte de Jim Henson et Frank Oz par A. C. H Smith. Illustrations préparatoires de Brian Froud". Edition YNNIS.

"Dark Crystal ", tome 1, collection Comics chez Glénat.

La programmation musicale :