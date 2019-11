Promenons-nous dans un bois proche de Dublin avec Dublin Murders sur Apple TV, à Chicago avec Suits Jessica Pearson et au Brésil avec Irmandade ou Frères de sang sur Netflix.

Frères de crime (ou Irmandade en version originale) de Pedro Morelli. Saison 1 avec Naruna Costa, Seu Jorge © Aline Arruda/Netflix

"Irmandade ou Frères de sang" sur Netflix.

Nous sommes en 1994. Ayant compromis sa carrière pour venir en aide à un frère qu’elle avait contribué à envoyer en prison vingt ans plus tôt, une avocate se retrouve au cœur de l’organisation criminelle que ce frangin peu fréquentable mais assez sexy a instauré depuis les geôles sordides où il croupit. Mais ce qu’ignore ce dernier, c’est que sa sœur, piégée par un policier sans scrupule, est forcée de jouer les taupes. Un double jeu ô combien risqué au cours duquel notre héroïne tout en essayant de ne pas être démasquée va peu à peu prendre goût à ce parfum si troublant de l’illicite et du danger.

Ecrit et réalisé par Pedro Morelli repéré en 2016 avec un film assez atypique Zoom et auteur de quelques épisodes de la série La cité de dieu.

"Dublin Murders" sur Starzplay/ Apple TV.

Adaptation des deux romans de l’autrice américaine Tana French mais ayant grandi en Irlande. (La mort dans les bois et Comme deux gouttes d’eaux tous deux disponibles chez Points)

Le cadavre d'une jeune fille est retrouvée dans un bois proche de la périphérie de Dublin. Les détectives Rob Reilly, un britannique, et Cassie Maddox sont choisis pour enquêter sur ce meurtre. Mais très vite ils comprennent que ce meurtre pourrait être lié à une autre affaire criminelle plus ancienne. Trois enfants ‘étaient aventurés dans la forêt. Deux avaient disparus. Un seul en était ressorti. Et que ce seul survivant de cette triste affaire n’a peut-être pas disparu des radars comme on le croit mais pourrait être lié de très près à la nouvelle enquête.Huit épisodes écrit par Sarah Phelps qui est pour moi l’une des meilleures scénaristes actuelles de séries télé britanniques. On lui doit entre autres trois magistrales adaptations de romans d’Agatha Christie ABC Contre Poirot, Témoin à charge et le formidable Témoin Indésirable. Des versions à la fois fidèles, réinventées et personnelles où la trahison littéraire est paradoxalement un extraordinaire hommage à la reine du crime.

Avec au casting Rob Reilly (« The Passenger » et « Ripper Street ») et Cassie Maddox (« Penny Dreadful » et « Ransom »).

"Suits Jessica Pearson" sur Amazon Prime.

Le Spin off de la série Suits qui a cartonné dans le monde entier avec Gina Torres qui reprend donc son rôle.

Après avoir été radiée du barreau de New York, la pugnace et affranchie Jessica Pearson se fait engager auprès du maire de Chicago. Un élu fort peu scrupuleux secondé par un frère flic mais corrompu. Mais pour quelles raisons obscures notre dévouée représentante de la justice a t- elle voulu infiltrer les arcanes d’une politique politicienne peu soucieuse de l’éthique et de la probité ?

Avec nous ce soir pour en parler :

Ava Cahen , journaliste et auteure de Game of Thrones décodé aux éditions du Rocher.

journaliste et auteure de Game of Thrones décodé aux éditions du Rocher. Ariane Allard de Positif et Causette (rubriques séries télé).

de Positif et Causette (rubriques séries télé). Benoît Lagane alias le Conteur Cathodique et tous les vendredis à 5h53 pour la chronique "Faim de séries" dans le 5/7 de Mathilde Munos sur France Inter.

La programmation musicale :

Lucas Santtana, Meu primeiro amor.

L'Épée 61, Springfield 61.

U2, one.

Le conseil littéraire :

The Sinner chez Actes Sud Chambon Noir.

Le plateau télé :

Dr House sur TF1, Aurore sur Arte, Opération Roméo sur Arte.

La Pépite inédite :

Nancy Drew sur CW.