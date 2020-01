Au programme ce soir, un polar complotiste, et de la reconnaissance faciale avec "The Capture" sur "Starplay", des dents acérées et une soif de sang dans "Dracula" sur Netflix et une courbe démographique et une comédie sociologique avec "Faites des Gosses" sur France 2.

"The Capture" sur Starzplay

Un jeune militaire accusé d’avoir exécuté de sang froid un taliban sur le champ de bataille en Afghanistan, est innocenté grâce à son avocate qui prouve que la vidéo, enregistrée par un autre soldat, a donné une vision erronée de la réalité. Moins de 24 h après son acquittement, le même jeune homme est suspecté d’avoir kidnappé son avocate.

Encore une fois, c’est un enregistrement vidéo qui l’incrimine. Tout est contre lui, mais il ne cesse de clamer son innocence. Thriller virtuose et haletant tant dans son écriture et sa mise en scène qui joue à la fois sur les écrans de la fiction et celles de la "CCTV "prétendument infalsifiables… Manipulation et désinformation au cœur de cette série complotiste et paranoïaque.

"Dracula" sur Netflix

Une relecture très osée et contemporaine du roman de Bram Stocker, et du mythe fondateur des vampires. Comme dans le roman, le premier épisode voit arriver au château du comte suceur de sang un jeune avocat, Jonathan Harker qui deviendra la proie et le garde manger du comte. Dans ce même épisode il croise la route d’une étrange nonne dont on taira le nom pour ménager l’effet de surprise.

Dans le deuxième épisode, Dracula s’embarque vers Londres à bord du Demeter. Une traversée très sanglante aux accents Agatha Christiens. Une série gore, cynique, horrifique un peu sexy, qui multiplie les références au genre et fait feu de tous bois.

"Faites des gosses" Sur France 2

Un titre au double sens de lecture. Faut-il l’entendre comme une injonction à la natalité ? Ou au contraire comment l’expression du regret d’avoir procréé ? Familles recomposées, immigrées, brouillées et ou réconciliées… elles sont trois sur la ligne de départ de cette nouvelle comédie de remariage, familiale et toujours hétérosexuelle. Pas de trace du mariage pour tous…

Créée par Samantha Mazeras (les comédies Joséphine au cinéma) et Diane Clavier (la mini série Drôle de famille), autrices sur Fais pas ci fais pas ça. Beau casting de valeurs sûres : Fred Testot (Serge), Amelle Chahbi, Linh Dan-Pham, Jonathan Lambert.

Avec nous ce soir pour en parler :

Christine Haas.

Marjolaine Boutet de Phosphore.

de Phosphore. Benoît Lagane, alias le Conteur Cathodique, et tous les vendredis à 5h53 pour la chronique "Faim de séries" dans le 5/7 de Mathilde Munos sur France Inter.

Pépite inédite :

Dare me, diffusée depuis fin décembre sur USA Network.

Le plateau télé :

Platane - saison 3

