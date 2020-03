Ce soir nous vous proposons de revenir sur les 20 séries préférées de notre équipe ! Une heure en séries où "l'espace, le temps et le confinement ne sont plus que des conditions accidentelles de la pensée."

Le top 20 d'Une heure en séries. © Getty / flashfilm

20/ "Ma sorcière bien aimée"

"Ma sorcière bien aimée" avec Elizabeth Montgomery, Dick York et Agnes Moorehead. / ABC

8 saisons de 254 épisodes diffusés entre 1664 et 1972 . La satire joyeuse de l’American way of life des années 60 créée par Sol Saks.Samantha, ravissante sorcière tombe amoureuse de Jean-Pierre Stephens, un simple mortel.

À la demande de son mari, Samantha promet de ne plus utiliser ses pouvoirs. Mais c’est compter sans Endora, envahissante mère de Samantha qui n’accepte pas de voir sa fille traitée comme une bonne à tout faire.

19/ "Cold case : affaires classées"

Série "Cold case : affaires classées" avec Danny Pino, Jeremy Ratchford, John Finn, Kathryn Morris, et Thom Barry / Warner Bros. Television

John Finn, Tracie Thoms, Jeremy Ratchford, Thom Barry, Kathryn Morris et Danny Pino - Warner Bros. Television_7 saisons de 156 épisodes diffusés entre 2003 et 2010_Crée par Meredith Stiehm à laquelle on doit aussi la version US de The Bridge avec Diane Kruger.Lilly Rush, inspectrice à la brigade criminelle de Philadelphie a pour spécialité de rouvrir des enquêtes jamais été résolues et depuis longtemps enterrées. Avec Kathryn Morris

18/ "True Detective"

Photo de la série "True Detective", saison 1, avec Matthew McConaughey, et Woody Harrelson. / HBO

Saison 1 - "True Detective" avec Matthew McConaughey, Woody Harrelson. / HBO_3 saisons à ce jour de 24 épisodes sur HBO._Une série d’anthologie créée et écrite par Nic Pizzolatto.Un casting de stars renouvelé chaque année (Matthew Mc Conaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Vince Vaughn, Mahersala Ali, Stephen Dorff) ; deux détectives, un crime sordide, une enquête compliquée…

17/ "Buffy contre les vampires"

"Buffy contre les vampires" - Saison 7 / FR_tmdb

Série "Buffy contre les vampires" - Saison 7 - FR_tmdb_7 saisons de 144 épisodes entre 1997 et 2003 sur The WB._Créé par Josh Whedon (Firefly et au cinema Avengers) et dont The Nevers sa nouvelle série sortira en 2020Lycéenne le jour, chasseuse de vampires la nuit tel est l’emploi du temps de Buffy Summers ‘Sarah Michelle Gellar) qui au début de la série débarque à Sunnydale, petite ville tranquille où le taux de mortalité par succion de sang atteint des sommets inquiétants sans que cela ne semble inquiéter personne.

16/ "Simpsons"

Affiche de la série "Simpsons" / 20th Century Fox Television

Série tv, d'animation "Les Simpson" / Fox_31 saison, "la"série d’animation diffusée depuis le 17 décembre 1989 pour la Fox._671 épisodes .

Un miroir à peine déformant de la vie d’un américain moyen, gras du bide et pauvre en cerveau, accro à sa bière, absentéiste notoire et sans réelle autorité sur ses enfants qui depuis 31 ans n’ont pas grandi d’un demi centimètreCréé par le génial Matt Groenig .

15/ "Columbo"

Peter Falk dans la série "Columbo" / NBC/ABC

Peter Falk dans la série télévisée "Columbo" / NBC/ABC69 épisodes en 35 ans sur NBC puis ABC Créée par Richard Levinson et Willima Link (Arabesque). L’antiwodunit par excellence puisque nous savons toujours depuis le début qui est le ou la coupable .

Un esprit fin et machiavélique qui croit toujours avoir commis le crime parfait mais qui va se heurter à la sagacité légendaire du lunaire inspecteur Columbo . Peter Falk évidemment dans le rôle principal et pléthore de stars.

A la réalisation : Jonathan Demme, Steven Spielberg, John Cassavetes et Patrick McGoohan!

14/ "La Quatrième Dimension"

"La Quatrième Dimension" - Saison 1 / CBS

Un épisode de "La Quatrième Dimension", diffusé à l'origine le 11 novembre 1960. L'image est une capture d'image. - CBS138 épisodes de 25 minutes et 18 épisodes de 50 minutes Créée par Rod Serling diffusée entre 1959 et 1964 pour CBS.

Apprêtez vous à entrer dans une nouvelle dimension, qui ne se conçoit pas seulement en terme d’espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais… La Quatrième dimension !

13/ "Le bureau des légendes"

La série "Le bureau des légendes" - Saison ' / Canal

"Le bureau des légendes", saison 1 avec Mathieu Kassovitz.. / FR_tmdbDepuis 2015, crée par Eric Rochant , 40 épisodes à ce jour et 4 saisons sur Canal .

En 2016 le bureau des légendes devient la série française ayant engendré le plus de revenus à l'étranger.

Avec Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau et Florence Loiret Caille.A la DGSE, le bureau des légendes forme des agents qui agissent sous couverture aux quatre coins du monde sous de fausses identités. Leur mission : recruter des informateurs étrangers.

12/ "Sopranos"

"Les Sopranos" - Saison 2 / HBO

Les Soprano - Saison 2 - HBO. _86 épisodes entre 1999 et 2007 et six saisons diffusées sur HBO._Tony Soprano (l'incroyable James Gandofini) souffre de crises de panique et d’angoisse. Il décide de voir un psy sans révéler ce secret à sa famille et tout en continuant ses activités de gangster mafieux.

11/ "Sex and the city"

Photo de la série"Sex and the city". / HBO

Série "Sex & the City" avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon et Kristin Davis - HBO94 épisodes et 6 saisons diffusées entre 1998 et 2004 sur HBO.

Le portrait de quatre New-yorkaises accro au shopping, à la mode, à l’amour pour certaines et au sexe pour d’autres.

Avec nous ce soir pour en parler:Ava Cahen, Marjolaine Boutet, Ariane Allard, Christine Haas, Isabelle Danel, Benoît Lagane et Marie Sauvion.