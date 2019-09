Du suspense avec "The Bay" sur France 2. De la tension avec "The Spy" sur OCS. De l’horreur avec "Marianne" sur Netflix. Polar, espionnage, terreur, le genre est à l’honneur cette semaine. Mais bon ou mauvais genre ? La réponse ce soir avec les chroniqueurs d’Une heure est en série.

Image de la mini-série "The Spy" avec Sacha Baron Cohen © FR_tmdb

"The Spy" sur OCS

Adapté du roman écrit par Uri Dan et Yeshayahu Ben Porat, L’espion qui venait d’Israël, lui-même inspiré par des faits réels, le scénario suit le destin d’Eli Cohen, campé par Sacha Baron Cohen. Entre 1961 et 1965, le célèbre espion israélien fut chargé d’infiltrer la Syrie et ses plus hautes sphères politiques et militaires afin de collecter des informations pour le Mossad, les services de renseignements de son pays. Son activité aurait notamment permis à Israël de remporter la Guerre des Six Jours en 1967.

"Marianne" sur Netflix

Emma, jeune romancière acerbe, découvre avec horreur que les personnages monstrueux qu’elle a créés dans sa série de romans horrifiques sont réellement en train de prendre vie dans la petite ville où elle a grandi.

"The Bay" sur France 2

Cette nouvelle série britannique est portée par Morven Christie (alias Amanda Hopkins dans "Grantchester"). La comédienne incarne ici le capitaine Lisa Armstrong, agent de liaison auprès des familles dans les cas de disparition, qui va se retrouver en charge d'une affaire délicate dans la station balnéaire de Morecambe. C'est en effet là que des jumeaux adolescents, Holly et Dylan Meredith, ont disparu.

Avec nous ce soir pour en parler :

Ariane Allard de Positif et Causette (rubriques séries télé).

de Positif et Causette (rubriques séries télé). Ava Cahen , journaliste et auteure de "Game of Thrones décodé" aux éditions du Rocher

journaliste et auteure de "Game of Thrones décodé" aux éditions du Rocher Et Benoît Lagane alias le Conteur Cathodique et tous les vendredis à 5h53 pour la chronique "Faim de séries" dans le 5/7 de Mathilde Munos sur France Inter.

La programmation musicale:

Vendredi sur mer : Encore

: Encore Iggy Pop : James Bond

: James Bond Metronomy : Walking in the dark

: Walking in the dark Clara Luciani : La baie

Le conseil de lecture:

"L'accident de l'A35" de Graeme Macrae Burnet , éditions Sonatine.