Angela Lansbury, actrice dans le rôle de Jessica Fletcher, l'auteur de romans policiers et détective amateur, de la série télévisée Arabesque (Murder, She Wrote) créée par Peter S. Fischer © Getty / CBS

10 - "Emily in Paris"

1 saison de dix épisodes à ce jour disponible sur Netflix

Emily une jeune femme de Chicago débarque à paris pour intégrer une agence de pub Savoir rachetée par ses patrons. Son petit ami ayant le bon ou mauvais goût c’est selon de la larguer au premier épisode, la voilà libre de goûter les plaisirs de notre belle capitale. Seule ombre au tableau, son intégration dans l’équipe de savoir ne se fait sas heures et surtout elle endure la méfiance la franche détestation de sa boss, quintessence de la parisienne chic et snob.

Emily Cooper, une Américaine originaire de Chicago, accepte de déménager en France, et plus précisément à Paris, pour saisir une opportunité professionnelle. En effet, la société de marketing où elle travaille vient de faire l'acquisition de Savoir, une autre société spécialisée dans le marketing basée en France. Cette agence souhaite y apporter un point de vue américain pour moderniser son image.

Avec Lily Collins et Philippine Leroy-Beaulieu

9 - "Highlander"

6 saisons et 119 épisodes diffusés entre octobre 92 et mai 1998 disponible en dvd

Duncan MacLoed est un immortel qui partage son temps entre la boutique d’antiquaires qu’il tient avec sa compagne, ses rendez-vous chez le coiffeur pour lisser ses cheveux et réajuster son catogan et se battre à l’épée contre des ennemis qui le poursuivent depuis plusieurs siècles.

Avec Adrian Paul dans le rôle principal

8 - "Scènes de Ménage"

Tient sur un ticket de métro, Jeunes ou moins jeunes, urbains ou campagnards, Ils vivent en couple et ou en famille depuis toujours ou plus récemment et s’embrouillent pour les petits riens du quotidien.

Avec entre autres Valérie Karsenti, Marion Game, Gérard Hernandez, Audrey lamy

Carton plein avec encore aujourd’hui près de 4 millions de téléspectateurs chaque soir pour assister à ces joutes conjugales

7 - "Les feux de l’amour"

48 saisons pour plus de 12 000 épisodes à ce jour disponible sur TF1

L'histoire s’articule autour de plusieurs familles vivant à Genoa City, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Au début, le feuilleton était centré sur la rivalité entre les Brooks et les Foster mais désormais tout le monde se fout sur la gueule, couche avec tout le monde, trompe tout le monde. Tout les divise mais une seule chose les unit ils passent toutes et tous son temps à crêper le chignon et se laquer les cheveux

Avec entre autres Eric Braeden et Melody Thomas Scott

6 - "Meurtre au paradis"

Un wodunit typiquement british mais se déroulant sous le soleil des Caraïbes. Le postulat est identique depuis le débit même si le casting a régulièrement changé. Un flic londonien accro au thé et à la grisaille urbaine débarque dans une île où pullulent moustiques et meurtres. Un fin limier que la chaleur dérange mais dont les petites cellules grises fonctionnent à plein régime, secondé dans ses enquêtes par une toujours ravissante policière native de Sainte-Marie.

Une série créée par Robert Thorogood,avec entre autres Ben Miller, Sara martins, Kris Marshall et désormais Ralf Little. Sans oublie la toujours exquise Élizabeth Bourgine.

5 - "Plus belle la vie"

16 saisons 4065 épisodes à ce jour disponible sur France 3 et un succès indéfectible avec une moyenne de près de 4 millions de téléspectateurs par épisode.

La vie quotidienne du Mistral, un quartier imaginaire mais très ressemblant de Marseille.

Une série créée entre autres par Hubert Besson, Georges Desmouceaux, Bénédicte Achard et Magalie Richard Serrano

Avec là aussi entre autres Michel Cordes, Ambroise Michel, Aurélie Vaneck, Sylvie Flepp ou encore Laurent Kerusoré

3 - "Les craquantes"

7 saisons 180 épisodes diffusés entre 1985 et 1992

Quatre retraitées hautes en couleurs cohabitent dans une maison à Miami. Il y a rose, éternel ingénue et coincée qui vient du Minnesota, Blanche, originaire d’Atlanta, la plus excentrique et délurée des quatre toujours accro aux hommes et au sexe, Dorothée, une newyorkaise, la plus censée des trois qui essaie tant ben que mal d’apporter un peu de bon sens dans ce drôle de foyer. Sans oublier Sophia, sa mère une sicilienne pure jus aux répliques perfides et assassines…

Créée par Susan Harris et produite par Marc Cherry scénariste de Desperate Housewives et Why Women Kill avec Beatrice Arthur, Rue McClanahan, Betty White et Estelle Getty

3 - "Zorro"

A peine 2 saisons et 78 épisodes et quatre téléfilms diffusés entre 1957 et 1961, puis de façon quasi ininterrompue en France depuis 1965 à ce jour disponible sur France 3

Le jour Don Diego de la Vega est le fils d’un riche propriétaire terrien de Californie. Mais là des injustices et des mauvais traitements subis par les paysans opprimés, la nuit venue il se transforme en un justicier Masqué. secondé par son fidèle et muet complice Bernardo il rend la justice, lutte contre d’infâmes notables, ridiculise le ventripotent Sergent Garcia, pleutre représentant des forces de l’ordre et humble ses adversaires d’un Z qu’il signe de la pointe de son épée.

Créée par Johnston McCulley une série culte si l’en est avec Guy Williams et Henry Calvin qui réunit encore et toujours 1,5 millions de téléspectateurs

2 - "Gossip Girl"

6 saisons 121 épisodes diffusés entre 2007 et 2012 à ce jour disponible sur Netflix. Une suite est annoncée pour 2021

La vie ultra jet set des élèves de deux écoles privées de New York new-yorkaises disséquée par une mystérieuse "bloggeuse" surnommée Gossip Girl et qui n’aime rien d’autre que balancer ses amis et révéler au grand jour potins et rumeurs. Bref l’envers du décor de cette jeune certes dorée mais nullement étincelante.

Une série créée d’après les romans de Cecily von Ziegesar, écrite et produite par le binôme Josh Schwartz et Stephanie Savage qui travaille actuellement sur la nouvelle mouture de Dynasty. Avec Blake Lively, Leighton Meester et Penn Badgley.

1 - "Arabesque"

12 saisons 264 épisodes diffusés entre 1984 et 1996 à ce jour disponible sur TV Breizh

Elle aurait pu mener une tranquille vie de retraitée et d’auteurs à succès de romans policiers, mais non c’est plus fort qu’elle, dès qu’il y a un meurtre (et ils sont pléthore dans cette série) il faut de Jessica Fletcher s’en mêle. Au grand dam de la police, voir même du FBI et de la Cia auxquels elle dame systématiquement le pion révélant dans les cinq dernières minutes le nom de ou de la coupable. Assassin que bien évidemment personne n’avait vu venir.

Une série créée par Peter S.Fischer et Richard Levinson et interprétée par l’increvable Angela Lansbury qui a fêté en octobre de cette année ses 95 ans. pour info elle n’était pas le premier choix des producteurs qui avaient envisage Jean Stapleton ou Doris Day.

