Les vingt meilleures séries de tous les temps choisies par l’équipe au grand complet d' « Une Heure en Série ».

Emission spéciale les 20 meilleures séries de tous les temps ! épisode 2 © Getty / Francesco Carta fotografo

10/ "Urgences"

Série Urgences - Saison 1 / FR_tmdb

15 saisons de 331 épisodes diffusés de 1994 à 2009.

Le résumé est facile tout est dans le titre : soit le quotidien du service des urgences à l’hôpital Cook County de Chicago. Une sorte de Docteur Maboule pour de vrai où les téléspectateurs du monde entier ont appris à poser un cathéter, ont découvert ce qu’étaient les gaz du sang et sont tombé(e)s amoureux du Docteur Douglas Ross alias George Clooney. Une série créé par Michael Crichton, l’auteur de Jurassic Park.

9/ "Downton abbey"

Série - "Downton abbey" saison 1 / FR_tmdb

52 épisodes de 2010 à 1015 et 5 saisons.

La série met en scène la vie à Downton Abbey d'une famille aristocratique anglaise, les Crawley, et de leurs domestiques. Tout commence le jour où sombre le Titanic emportant dans les flots le tenant du titre…

8/ "Absolutely Fabulous"

Jennifer Saunders, et Joanna Lumley dans la série (saison6), d' "Absolutely Fabulous". / BBC (British Broadcasting Corporation)

5 saisons de 42 épisodes diffusés entre 1992 et 2004 sur la BBC 2

Créée par Dawn French et Jennifer Saunders qui interprète le rôle d’Edina et dont la meilleure amie est Patsy Stone que campe à merveille Joanna Lumley. Elles sont garces, odieuses, ont 39 ans depuis 20 ans, boivent du champagne 22 heures sur 24, prennent toute les substances illicites possibles, se tapent des amants qui ont la moitié de leur âge et martyrisent Saffron la fille d’Edina…

Bref des modèles de vie !

7/ "Le Prisonnier "

Série "Le Prisonnier " avec Patrick McGoohan / D.R.

1 seule et unique saison diffusée en 1967 . Créée, interprétée et parfois mise en scène par Patrick McGoohan.

Un agent secret londonien, qui vient de démissionner brutalement de son travail, est victime d’un gaz soporifique dans son appartement alors qu'il faisait ses valises. Il se réveille au Village prison à ciel ouvert situées sur une île et dont il est impossible de s’enfuir. Un lieu hors du temps où l’on circule en grand Bi, où l’on porte des canotiers, où il n’y a aucun nom, juste des numéros

6/ "Six Feet under "

Série "Six Feet Under" - Saison 5 / HBO

5 saisons de 63 épisodes, de 2001 à 2005 créé par Alan Ball (True Blood) pour HBO

La vie quotidienne d’une famille un rien compliquée mais quelle famille ne l’est pas à la tête d’une entreprise de pompes funèbres à LA

5/ "Mad men"

Série "Mad Men" / AMC

entre 2007 et 2015, 7 saisons de 92 épisodes.

Créé par Matthew Weiner.

Dans les années 50, le parcours tout en ascension d’un publicitaire au charme et au passé trouble dans une agence new-yorkaise.

4/ "Twin Peaks"

Série "Twin Peaks - The Return (Mystères à Twin Peaks)" avec Catherine E. Coulson / American Broadcasting Company (ABC)

3 saisons de 90 à 91 puis 2017,

48 épisodes créé par David Lynch sur ABC puis Showtine.

Impossible à résumer. Tout ce que l’on peut dire c’est que cela se déroule dans la ville de Twin Peaks et que tout commence avec la découverte macabre du cadavre de Lara palmer empaquetée dans un sac plastique.

3/ "Friends"

Les acteurs et actrices de la série "Friends" / FR_tmdb

10 saisons entre 1994 et 2004 de 236 épisodes créé par Martha Kauffman et David Crane pour NBC.

La sitcom enregistrée en public et dans trois décors raconte la vie amoureuse et professionnelle de six amis new-yorkais passablement immatures.



2/ "The Wire"

Série "The Wire" - Saison 3 / tmdb

60 épisodes de 5 saisons entre 2002 et 2008.

L'incroyable série a été créé par David Simon (The Deuce) pour HBO d’après son livre Baltimore édité chez Sonatine.

Un livre d’investigation écrit lorsqu’il était journaliste au Baltimore Sun.

1/ "Chapeau melon et bottes de cuir"

"Chapeau melon et bottes de cuir" - 1961 - avec Diana Rigg, Patrick Macnee / D.R.

Laurie Johnson au générique. 161 épisodes de 7 saisons, en 1961/1969 puis en 1977/78. Créée par Sydney Newman et Leonard White pour ITV. Il est agent secret pour sa très gracieuse majesté. Elles portent les bottes et aussi la culotte et ensemble ils forment le duo le plus iconique, sexy, kinky et invincible de la Grande Bretagne des années 60. Espions de l’est, savants fous, anciens nazis… méfiez-vous vous n’avez aucune chance face à eux.

Avec nous ce soir pour en parler :

Ariane Allard, Ava Cahen, Marjolaine Boutet, Isabelle Danel, Christine Haas et Benoît Lagane .