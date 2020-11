Ce soir au programme d'Une heure en séries, Guerre des étoiles et 7 mercenaires avec The Right Stuff sur Disney+, filles en guerre et résistance prolétarienne avec Cheyenne et Lola sur OCS et enfin pompiers sexy et diversités en tous genres avec 911 Lone Star sur M6.

"The Right stuff" sur Disney

Une série en 8 épisodes adaptée, comme l’était le film L’étoffe des héros de Philip Kaufman sorti en 1983, du livre éponyme de Tom Wolfe paru en 1979.

Nous sommes en 1958 en pleine guerre froide. Guerre froide désormais dépavée vers l’espace puisqu’entre les deux puissances ennemies, l’URSS et Les Etats-Unis se joue désormais la guerre des étoiles.

Qui sera le premier pays à apposer sa suprématie spatiale ? sauf qu’au moment où débute cette histoire, les soviétiques ont clairement une longueur d’avance. Pour contrecarrer cela, La NASA décide d’envoyer sept hommes dans l’espace.

C’est le projet Mercury Seven. Sept pilotes, blancs, virils et pour la plupart pro-Nixon, qui deviennent du jour au lendemain de véritables héros de la nation. Mais au prix parfois de failles enfouies, de secrets dissimulés et d’une guerre des égo surdimensionnés.

"Cheyenne et Lola" sur OCS

depuis le 24 novembre et dont France Inter est partenaire

Sur la ligne de départ de cette série, deux femmes qui rien de devait amener à se croiser.

D’un côté Cheyenne, le cheveux court et brun, avare de ses mots, récemment sortie de prison. Depuis elle travaille comme femme de ménage sur un bateau qui relie la France et l’’Angleterre et dont la bas fonds dissimule de nombreux trafics, drogue et migrants entre autre.

De l’autre côté, Lola, son contraire. Une jeune femme à la blondeur exagérée, qui parle beaucoup, amoureuse d’un gourou de pacotille qui vante la reprise de sa vie en main par la confiance en soi. Triste ironie pour cette Lolita manipulée par son amant marié et qui ne dépend que du regard des autres.

Plusieurs cadavres et une volonté accidentée de vouloir s’en sortie vont amener ces deux cabossées et s’entraider pour se sortir de la mouise dans laquelle stagnent leur existence. Un Thelma et Louise mais sans le road-movie, au point mort, tout comme les ambitions en berne de nos deux héroïnes.

Cheyenne et Lola, une série comme je vous le disais francophone. C’est-à-dire écrite par la française Virginie Brac autrice de polar et scénariste émérite de séries parmi lesquelles « Engrenages », « Les Beaux mecs » et « Paris ». Et interprétée par la belge Veerle Baetens qui joue Cheyenne, comédienne vue au cinéma dans « Duelles » et « Au nom de la terre ». A ses côtés la québécoise Charlotte le Bon dans la peau de Lola, actrice figurant au générique de la série Calls et au cinéma de « La Promesse » et « Bastille day ».

A noter enfin que la série faisait partie de la sélection 2020 de Cannes Séries.

"911 Lone Star" sur M6

Tous les jeudis soir

Une série dérivée de 911 et produite comme sa grande sœur par le plus que prolixe Ryan Murphy et qui connaît un succès plus que relatif car moins de deux millions de curieux par épisodes et une audience qui décline un peu plus chaque semaine.

Une caserne de pompiers d’une petite ville texane a été décimée à la suite d’une intervention. Strand pompier fringuant et chef de caserne à New York est approché par sa hiérarchie pour rebâtir une équipe sur place.

Tout comme il l’avait après les attentats du 11 septembre où il avait vu la plupart de ses hommes périr lors des attentats. Après un bref moment d’hésitation notre homme du feu, métrosexuel adepte du bio et obnubilé par une éventuelle perte de cheveux, finit par accepter et débarque au taxas avec son fils, également pompier et que son petit ami à largué au moment de la demande en mariage. Fidèle à sa manière atypique de former une équipe Strand va recruter une femme musulmane voilée et un black transgenre ainsi que le seul survivant de la tragédie, un homme encore très abimé. Tout comme notre héros qui lutte en silence contre un cancer.

911 Lone Star est une série dont la deuxième saison est actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis, produite par l’infatigable Ryan Murphy.

Showrunner dont nous avons maintes fois évoqué ici les productions comme Ratched, American Horror Story ou encore Hollywood, également créateur de 911.

Un militant de la cause LGBTQ qui arrive donc ici avec une galerie rarement vue dans ce genre de série : des gays, des trans, des musulmans. Un soin particulier apporté à la représentation de la diversité sur une chaîne - La Fox – généraliste.

Mais cela confère-t-il vraiment quelque chose à la série outre une très appréciable vision pluraliste et plus juste de l’Amérique contemporaine ? Vous me le direz dans quelques instants. Dans les rôles principaux Rob Lowe toujours aussi sexy et à ses cotés Liv Tyler et Brian Michael Smith acteur lui-même transgenre.

Conseil littéraire

Lady Astronaute de Mary Robinette Kowal paru chez Folio SF

Avant d’être une femme de lettre, Mary Robinette Kowal était une femme de l’ombre, marionnettiste de son état ayant travaillé sur des programmes tels de Sesame Street et pour la compagnie Jim Henson. Merci donc au destin d’avoir interrompu momentanément cette première carrière et nous avoir offert une écrivaine dont la beauté minimaliste mais redoutablement précise de la langue fait éclat dans ce recueil de nouvelles.

Celle qui nous intéresse en particulier et qui donne son titre au livre raconte donc l’histoire d'Elma York , une des premières femmes à avoir voyagé dans l’espace et colonisé mars. Lorsque débute le récit, dans un lointain futur, cette astronaute vétéran de la navigation spatiale est clouée au sol, mise à la retraite en raison de son âge.

Une femme icône grâce à laquelle l’humanité avait pu trouver refuge sur Mars. Mais cette solution de secours n’a eut qu’un temps et il faut désormais coloniser une autre planète. C’est cette mission sans retour que l’on propose à Elma York. Elle est très tentée de l’accepter mais cela signifie ne plus jamais revoir son mari Nathaniel condamné par la médecine.

Tiraillée entre ses ambitions, la concrétisation de sa carrière, l’envie d’entrer à nouveau dans la grande histoire mais qui pour cela doit oublier la sienne, Elma doit choisir. C’est ce dilemme qu’évoque Mary Robinette Kowal. D’un style épuré dont chaque mot est brillement choisi, elle dessine sur une petite trentaine de pages le portrait bouleversant et complexe d’une femme face à son destin. Et à celui de la race humaine.

