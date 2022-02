Ce soir nous parlerons retour de la peste brune et croix gammées sur Trafalgar Square avec "Ridley road" sur Canal+, polar géopolitique et amour sous haute tension avec "Alger Confidentiel "sur Arte et Joconde et hélicoptère avec "Leonardo" sur France 2.

"Ridley Road" série TV de Sarah Solemani avec Agnes O'Casey, et Rory Kinnear © Red Production Company

Avec nous ce soir pour en parler

Emilie Gavoille

Ariane Allard

Benoît Lagane du 5/7 de Mathilde Munos et de Télématin

"Ridley Road" sur Polar +

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tout commence par l’image d’une famille apparemment bien sous tous rapports de la haute bourgeoisie anglaise. Un père, une mère et leur blondinet de fils. Mais ce portrait rassurant nous fige vite d’angoisse car ces trois-là se mettent à lever la main droite et hurler à l’unisson un glaçant Heil Hitler.

Inspirée d’une histoire en grande partie véridique, Ridley Road est une adaptation du roman éponyme de Jo Bloom. Un roman de vraie fausse fiction qui nous replonge dans le Londres des années 60. Une époque de liberté renaissante qui voit pourtant refleurir quelques fleurs nauséabondes. Nostalgique du IIIème Reich et de son dirigeant, Colin Jordan homme politique britannique rassemble régulièrement ses sympathisants à Trafalgar Square où ils manifestent croix gammées au bras au milieu des badauds. Mais ils ne se contentent pas de rêver au retour des pires heures de l’histoire. Ils se rendent d’ailleurs coupables d’un attentat coûtant la vie à un enfant juif. Tragédie qui force de jeunes juifs connus sous le nom du groupe des 62 à infiltrer ce corpuscule pour mieux le faire tomber de l’intérieur.

Une série écrite par Sarah Solemani, actrice et scénariste, et réalisée par Lisa Mulcahy. Avec Agnes O’Casey, lauréate du prix d’interprétation à Marseille Séries Stories Tom Varey, Rory Kinnear.

"Alger confidentiel" sur Arte

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur Arte le jeudi 17 février 2022 a 20h55 puis sur arte.tv du 16 février au 18 mars

Alors que le peuple algérien se bat légalement ou pas pour instaurer une démocratie et mettre un terme à un gouvernement exsangue et gangréné par la corruption, un policier travaillant pour l’Ambassade d’Allemagne et une juge d’instruction algérienne tentent de vivre leur amour sous les radars de leurs supérieurs. Mais lorsqu’un vendeur d’armes allemands venu en Algérie sous très haute protection est enlevé, leur relation et les rapports diplomatiques entre les deux pays se trouvent fortement compromis.

Un polar nerveux et sec tendu entre Berlin et Alger, où l’intrigue se resserre autour de nos deux héros. Un labyrinthe sans temps mort fait de coups de théâtre et de cliffhangers qui ne cessent de nous captiver.

Adapté du roman Paix à leurs armes d’Olivier Bottini, Alger confidentiel est scénarisé par Abdel Raouf Dafri qui, au cinéma, a travaillé sur Un Prophète, le diptyque Mesrine ou encore Qu'un Sang Impur. Une série réunissant une distribution internationale où s’illustrent entre autres Ken Duken vu dans Counterpart, Hania Amar vue dans Little birds, Dali Bensallah vu dans les sauvages et Soufiane Guerrar vu dans Lupin.

"Leonardo" sur France 2

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une série italienne et anglaise en huit épisodes

Italie du 16ème siècle. Le corps de Caterina de Crémone est retrouvé sans vie. Le premier suspect ou tout du moins celui sur la tête duquel de nombreuses personnes aimeraient faire porter la responsabilité de cet homicide n’est autre que l’immense artiste Leonard de Vinci. Aussi puissant que génial, aussi reconnu que redouté et conspué par une partie des autorités religieuses et politiques. Un esprit libre, un génie bouillonnant et des traits fins caractérisent celui qui fut à la fois peintre, sculpteur et ingénieur visionnaire. Un homme qui, du fond de son cachot et interrogé par un jeune enquêteur prêt à tout pour faire tomber Vinci mais secrètement admiratif de ses innombrables talents, va remonter le cours de sa vie. Depuis ses premiers travaux, ses premières amours, des garçons mais aussi des filles dont la troublante Catarina dont il disait qu’elle était l’amour. Mais aussi de cette malédiction qu’une vielle femme avait vu planer sur le jeune Leonard alors qu’il était encore enfant.

Un biopic entre pédagogie wikipédia et polar érudit avec au programme amours interdites, trahisons, rivalités, secrets d’alcôve et mystères opaques.

Leonardo, une série créée par Steve Thompson auteur sur les séries Maîtres et valets, Doctor Who et Les Carnets de Max Liebermann ainsi que Frank Spotnitz scénariste sur Ransom et The man in the high Castle. Avec dans le rôle titre Aidan Turner (Being human et Poldark) Matilda de Angelis, Freddie Highmore également producteur et James d’Arcy. Ainsi que Robin Renucci et Hugo Becker pour la touche française.

Le conseil littéraire

Blond comme les blés par Sjon aux éditions Métailié

Tout commence par un corps sans vie découvert dans un train anglais. La police ne sait pas grand-chose sur ce jeune adulte aux cheveux d’un blond profond. Qui était Gunnar Kapen ? Pour quelles raisons s’est-il retrouvé si loin de son Islande natale au début des années 60. Le roman, sorte de fausse enquête journalistique revient sur le cours de vie de ce garçon passionné par l’histoire et qui caressa un temps l’espoir de faire renaître de ses cendres l’esprit national socialiste qui avait entraîné le troisième Reich. Et de fédérer derrière cette idéologie putride les divers courants d’être droite qui ressurgirent en Europe moins de vingt ans après la seconde guerre mondiale.

Un idéaliste complotiste convaincu que la fin de la civilisation occidentale et blanche était inéluctable, menacée par le communisme et derrière lui les vagues migratoires. Un penseur à courte vue mais d’une conviction inébranlable, bon fils et frère aimant, qui tenta de fonder un parti politique et signait ses lettres d’un sinistre HH. Heil Hitler. En le faisant parler à travers des lettres que son héros aurait pu écrire, en combinant cette odieuse litanie rédigée à la première personne, le roman s’intéresse aux faits plutôt qu’à tenter d’analyser la psychologie de son personnage.

Sjon écrivain islandais majeur auteur du magnifique « Le garçon qui n’existait pas » fait le choix d’une écriture à froid, implacable dans sa manière de créer un personnage de fiction aux terribles accents réalistes, de ne pas contrecarrer par une distance quelconque sa pensée nauséeuse, préférant la faire entendre sans précaution pur mieux provoquer chez le lecteur un électrochoc. Car son héros n’est pas un raciste bourrin, ni un extrémiste caricatural. Juste un type lambda dont la pensée méticuleuse et réfléchie fait terriblement froid ans le dos. Car elle illustre parfaitement l’idée de cette banalité du mal mise en lumière par Hannah Arendt. Toute ressemblance…

L’effet miroir de Benoît Lagane

Ou l’actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte

La Saint Valentin : Being the ricardos ,Bonanza, Maguy, Friends , la croisière s'amuse, Normal people…

La programmation musicale

Marianne Faithfull, As tears go by

Piers Faccini, The damned and the saved

Andrea Laszlo de Simone, Immensita

Le plateau télé

Arianne vous suggère Parlement saison 2

Emilie vous conseille As we see it sur Prime Vidéo