Ce soir nous parlerons de Colin in Black and White; de cancer pour de vrai et de veillée funèbre pour de faux dans Mes funérailles sur Arte.tv et enfin demaison hantée et de striges assoiffés avec Chapelwaite sur Prime

"Colin in Black and White" série réée par la réalisatrice Ava DuVernay et le joueur de football américain Colin Kaepernick sur Netflix © Netflix

Avec nous ce soir pour en parler :

Marjolaine Boutet de Phosphore

Isabelle Danel de bandeàpart.fr

Benoît Lagane du 5/7 de Mathilde Munos et de Télématin

"Colin in Black and White" sur Netflix

Une mini-série de six épisodes

La série revient à la manière d’une auto fiction un rien décalée et racontée par le principal intéressé sur le parcours de Colin Keapernick.

Car avant d’être un basketteur de renom devenu le temps d’un hymne américain pendant lequel il décida de garder un genou en terre pour rendre hommage aux victimes noires d’une police raciste - devenant ainsi l’ennemi juré des républicains - Colin fut un petit garçon métis adopté par deux parents blancs. Un enfant qui ne vivait que pour le sport mais qui compris très tôt et malgré lui que sa couleur de peau ; qui faisait tâche dans le quartier très blanc où habitaient ses parents, qu’il dénotait pour ne pas dire avec évidemment un tas de guillemets qu’il faisait tâche.

Colin Black and White de Colin Kaepernick et Ava DuVernay avec ColinKaepernick Jordan Michael dans le rôle du jeune Colin et Mary-Louise Parker dans celui de sa mère.

"Mes funérailles" sur Arte TV

Un programme islandais en six épisodes met en scène Benedikt, un retraité tout aussi maussade que le temps qui règne sur la capitale Reykjavík. Un type naturellement sinistre qui ferait passer le Scrooge de Dickens pour un joyeux drille.

Rétif à toute idée de générosité, détesté de ses collègues qui ne se cachent pour lui dire toute leur animosité le jour de son départ en retraite, séparé depuis longtemps de son épouse qui file le parfait amour dans les bras vigoureux d’un amant brésilien et redouté par son fils, son épouse et leur fille pour ses sautes d’humeur, Benedikt s’apprête à jouir du dernier chapitre de son existence ?

Ultime chapitre qui lui ressemblera. Triste comme un jour de pluie. Mais c’est sans compter sur la grande faucheuse qui a décidé d’avancer l’horloge fatidique de notre héros de quelques années. Un cancer, quelque semaines à vivre et voilà notre bougon partir en vrille. Dépensant sans compter mais surtout pas pour les siens.

Mes Funérailles une série de Jón Gunnar Geirdal avec Þórhallur Sigurðsson acteur réputé en Islande pour ses rôles comiques ainsi que Birta Hal.

"Chapelwaite" sur Prime

Adaptée d’une nouvelle de Stephen King intitulée Celui qui garde le ver et publiée en 1978. L’un des rares textes de l’auteur à replonger dans les racines de son pays.

Veuf et père de trois enfants métis, le capitaine Charles Boone débarque dans une petite ville pour prendre possession d’un manoir bien glauque dont il a hérité. où il n’est clairement pas le bienvenu, les villageois se méfiant de sa famille comme de la peste et de ces enfants pas assez blancs. Mais une étrange maladie se propage dans les rues du bourg.

Pour les autochtones c’est sûr, c’est la famille Boone qui est responsable depuis des générations de ce que toutes et tous appellent une malédiction. Une malédiction dont notre héros va découvrir l’ampleur et surtout qu’il en est, lui et ses héritiers, sans doute la toute première victime.

Chapelwaite une série créée par Jason Filardi et Peter Filardi avec Adrien Brody et Emily Hampshire.

Le Conseil littéraire :

Invisible de Antonio Dikele Distefano aux éditions Liana Levi

Quatrième roman de cette nouvelle plume italienne et ayant inspiré la série Zéro diffusée sur Netflix.

Mais si le nom du héros Zéro et le contexte social du livre et de la série sont identiques, les récits sont distincts et complémentaires. Si la série tendait vers l’allégorie fantastique, le livre reste au plus près de la réalité de la condition des personnes noires dans un pays de plus en plus tenté par une extrême droite xénophobe.

Tout commence lorsque le narrateur fête ses six ans. Il vit dans une banlieue un rien putride où ses compatriotes de races sont parqués et endurent le rejet et le mépris d’un pays peu hospitalier. Leur mère ayant refait sa vie avec un blanc raciste, le héros et sa sœur sont envoyés chez leur père dont ils découvrent le secret. Années après années, Zéro grandit, perd de cette innocence qui le protégeait partiellement et subit de plein fouet les violence sociétales et économiques qui l’entoure.

Un roman personnel, sans doute largement inspiré de l’expérience de vie de cet auteur de 29 ans, qui épouse remarquablement le regard d’un enfant et son entrée dans l’existence quand tout vous ramène sans cesse à votre couleur de peau avec pour seules issues possibles : le foot et le départ. Roman de la désillusion et du déterminisme mais pour autant jamais pesant ou démonstratif. Car toujours au plus près et au plus juste du ressenti de Zéro. Grand livre.

L’effet miroir de Benoît Lagane

Ou l’actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte

Thomas Pesquet vient de rentrer, et quand un héros est de retour dans une série, comment ça se passe ? Retour sur For All Mankind, Homeland et Code Quantum en hommage à Dean Stockwell

La programmation musicale :