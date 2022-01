Ce soir nous parlerons de "Wonder Years" sur Disney+, de "Manipulations" sur France2 et de "The Silent sea" sur Netflix.

"The silent sea" série de Park Eun-kyo diffusée sur Netflix © Netflix

"Les Années coup de cœur" ou "The Wonder Years" sur Disney +

Une série américaine en 22 épisodes

Du haut de ses 12 ans Dean cherche désespérément un sens à sa vie. Ses parents sont bardés de diplômes, sa sœur est hyper populaire et son frère un sportif reconnu. Quant à notre infortuné héros il n’a à son actif qu’une pièce jouée à l’école primaire où il interprétait le troisième mouton. Un peu juste pour affirmer sa personnalité. Surtout lorsque l’on grandit en 1968 et que l’on appartient à une famille noire dans une Amérique blanche qui concède à contre cœur quelques droits à ses citoyens de couleur.

Mais pour Dean 1968 c’est aussi l’année de le meurtre de Martin Luther King. Un drame hélas dépassé en intensité par celui que traverse notre héros qui vient de voir son meilleur ami embrasser celle qui occupe toute ses pensées et à laquelle il n’a jamais osé déclarer sa flamme.

The Wonder years version 2021 un remake de la série éponyme, blanche et culte des années 90 revisitée par Saladin K. Patterson (qui a travaillé sur Psych) qui en reprend les grands axes narratifs soit une voix off adulte commentant avec tendresse et ironie ce flash-back mémoriel qui renvoie le narrateur à ses années charnières et initiatique. Une série interprétée par Elisha "EJ" Williams, Dulé Hill (Psych) et Saycon Sengbloh vue récemment dans le film Respect. A noter que Don Cheadle campe la version sonore et adulte de Dean.

"Manipulations" sur France 2

Un polar en huit épisodes

Il est charismatique, enjôleur. Elle est esseulée malgré sa réussite professionnelle et a quelques années de plus que lui. Et pourtant, malgré ses réticences, Maud laisse Mathias entrer dans sa vie et sa maison. Sans se douter que c’est à un prédateur qu’elle a ouvert ses portes. Un homme qui va consciencieusement faire le vide autour d’elle se débarrassant de ses proches jusqu’au jour (ce sont les premières images de la série zéro divulgachage promis) Maud sera retrouvée inanimée.

Manipulations, est une création de Jeanne Le Guillou et Bruno Dega qui ont travaillé tous les deux sur Ils étaient dix et Gloria. Avec dans les rôles principaux Marine Delterme (Alice Nevers) et Marc Ruchmann vu dans Plan cœur.

"The silent sea" sur Netflix

Une série coréenne en huit épisodes

Alors que la planète Terre connaît une pénurie d’eau ayant de graves conséquences sociales, le monde se divisant désormais en castes ayant droit à des rations très inégalitaires du précieux liquide, une équipe de chercheurs est envoyé sur la lune pour tenter de reprendre les travaux d’une équipe envoyée cinq ans plus tôt sur l’astre lunaire. Equipe ayant disparu sans donner de nouvelles. La nouvelle doit endurer de nombreux désagréments comme la perte de sa navette après un atterrissage forcé. Mais c’est au cœur de la base lunaire que les problèmes vont se multiplier. Une base désertée jonchée de cadavres noyés sans pourtant qu’aucune goutte d’eau ne soit retrouvée autour d’eux.

Une série sous nombreuses influences un rien visibles de Cosmos 1999 à Alien mais superbement produite en termes de lumières et de décors.

The silent sea une série scénarisée par Park Eun-kyo d’après le court métrage éponyme de Choi Hang-yong qui signe ici la mise en scène de la série. Coté casting, des visages de plus en familiers pour le public français puisque l’on retrouve avec Doona Bae vue dans Sense 8 et Kingdom, Gong Yoo, vedette de Squid Game et du Dernier train pour Pusan ainsi que Heo Hung-tae également vu dans The Squid game.

Le conseil littéraire

Memorial Drive de Natasha Trethewey aux éditions de l’Olivier

C’est un récit intime, bouleversant, cathartique. Un récit en trois temps pour reconstituer le destin tragique d’une mère aimée mais trop vite partie. Tout commence dans les années 60 par la naissance de Natasha Trethewey poétesse reconnue qui naît d’un père blanc et d’une mère noire dans une Amérique ségrégationniste et un état qui refuse de reconnaitre les mariages mixtes.

L’histoire d’une enfance tiraillée, éveillée trop tôt trop vite aux inégalités de race et de classes, au regard en bais et au racisme légalisé. Un mariage d’amour mais qui ne résiste pas à la toxicité de l’environnement. Vingt ans plus tard, la mère de l’autrice meurt sous les coups de feu de son époux, homme violent. Un drame qui brise la ligne de vie de cette femme et fragilise à jamais celle de sa fille.

Ce livre mémoriel qui raconte un deux destins indissociables dans une Amérique inégalitaire se clôt par l’enregistrement de la dernière conversation téléphonique entre la victime et le bourreau. Des pages sèches, sans narration, directement reliées à la violence de l’homme. C’est froid, inéluctable et terrorisant. Mais le récit refuse de s’arrêter là. Natasha Trethewey essaie de comprendre et de nous faire partager les raisons qui l’ont poussé à écrire ce texte bouleversant. Et ce n’est que dans les dernières lignes qu’elle trouve enfin la justification de cette démarche littéraire. Je la cite : « La mort même de ma mère est rachetée par dans l’histoire de ma vocation, lui donne un sens au lieu d’en faire quelque chose d’insensé. C’est l’histoire que je me raconte pour survivre »

Un roman claquant et indispensable pour dire la condition des femmes noires dans une Amérique de tous temps fracturée.

L’effet miroir de Benoît Lagane

Ou l’actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte

