Ce soir nous parlerons de "Shining Vale" sur Starzplay , de Moon Knight sur Disney+ et du journal d’Andy Warhol sur Netflix.

"Shining Vale" série télévisée créée par Jeff Astrof et Sharon Horgan © Starz

Avec nous ce soir pour en parler

Pauline Mallet de Sorociné

Nina Masson de France 24

Benoît Lagane du 5/7 de Mathilde Munos et de Télématin

"Shining Vale" sur Starzplay

Tout commence à l’arrivée des Phelps dans un petit patelin un peu paumé de la campagne américaine. Un nouveau départ pour les quatre membres de cette famille un rien dysfonctionnelle. Il y a le fils, en léger embonpoint et qui vit avec un casque de réalité virtuelle vissé sur son visage, sa sœur ainée qui adorait sa vie de citadine branchée et voit d’un mauvais œil cette nouvelle expérience rurale.

Il faut dire que si les Phelps ont quitté prématurément New York c’est parce que madame s’était tapée le réparateur de leur appartement. Ce qui vaut au père de rappeler régulièrement à son épouse que, nous seulement les tuyaux n’ont pas été réparés et que cerise sur la gâteau, il a quand même dû s’acquitter de la facture. Bref un nouveau départ en forme de dernière chance dans une demeure majestueuse mais assez lugubre où la mère croit voir des apparitions derrière chaque fenêtre.

Certes l’imagination de cette autrice au succès évanoui dans le domaine de la littérature érotique est féconde mais de là à voir des fantômes tout le temps... Sauf que ces spectres semblent enfin lui redonner cette inspiration qu’elle-même croyait perdue à jamais.

Une sitcom caustique, satirique et fantastique, pas toujours politiquement correcte qui mélange les genres et offre à ses interprètes le plaisir de jouer avec une sacrée dose d’auto ironie.

Shining Vale signée par Sharon Horgan et Jeff Astrof avec dans les rôles principaux Courteney Cox et Greg Kinnear.

"Moon Knight" sur Disney +

Une série en six épisodes

Introverti vendeur à la boutique de souvenirs de la national Gallery, spécialiste dans l’ombre de l’histoire égyptienne Steven dont tous ses colles évertuent à oublier le prénom, vit une l’existence banale et tristounette. Il se réveille à la bourre, court après son bus, achève sa nuit sur l’épaule de son voisin et arrive sempiternellement en retard au boulot. La seule différence avec tous ce flot d’anonymes dont il fait partie est qu’il dort attaché à son lit, est hanté par d’étranges cauchemars en forme de poursuites échevelées et qu’une fois réveillé une voix peu amène lui susurre qu’il n’est pas taillé pour l’aventure, qu’il s’appelle en réalité Mark et qu’il serait l’avatar à son corps défendant d’une divinité égyptienne. Un anti héros aux frontières de la skizophrénie qui va devoir pourtant endosser le costume d’un super héros.

Un héros maladroit à double personnalité et une ancestrale légende mythologique sur le jugement dernier sont au programme de cette nouvelle série inspirée par l’univers Marvel.

Moon knight une série créée par Jeremy Slater ayant travaillé entre autre sur les séries The Exorcist et The umbrella Academy. Avec Oscar Isaac, Ethan Hawke et dans un de ses derniers rôles Gaspard Ulliel.

"Le journal d’Andy Warhol" sur Netflix

Une série documentaire en six épisodes

Il fut l’une des premières icônes de l’art contemporain. À la fois artiste et modèle. Son propre modèle d’ailleurs, se mettant en scène dans le vertige d’une image reproduite à l’infini ou presque, ce qui était la base même de son travail. Andy Warhol fut l’incarnation de cet art dupliqué, industrialisé, que seule l’Amérique hyper capitaliste pouvait engendrer. Avec lui la création et le revenu devaient aller de pair.

Produire à grande échelle. Démultiplier les images jusqu’à ce quelle créent par effet de miroir une autre œuvre, gigantesque, hégémonique, métaphore d’une machine à produire sa propre fascination. De son enfance au début des années 30 dans un patelin ségrégationniste et homophobe où le jeune et peu viril Andrew faisait tâche jusqu’à new York où il régna sur les sommets comme sur la fange, hantant sans y croire aussi bien les clubs luxueux que les bars SM.

Lui qui ne s’aimait pas et aima si mal, fut victime d’une tentative de meurtre en 1968, attentat à la suite duquel il décida de rédiger un journal qui sert de fil conducteur à cette série documentaire qui scrute l’Andy Warhol intime. L’homme secret se cachant derrière ses perruques et le travestissement comme une ramure contre les autres et surtout contre lui-même. Un homme qui se rêvait machine pour n’avoir aucune émotion à ressentir. Et qui se raconte ici lui-même grâce un procédé technique reproduisant artificiellement sa voix.

Images d’archives nombreuses, extraits de ses films, témoignages face caméra de celles et ceux qui, modèle ou groupies, croisèrent sa route, une fresque qui retrace ses nombreuses amours et tente à la fois de comprendre sans jamais vouloir le percer complètement le mystère Warhol.

Le journal d’Andy Warhol d’Andrew Rossi, produit par Ryan Murphy qui après pose ou Hollywood perpétue sa relecture exutoire des années sombres où l’homosexualité était interdite, secrète et honteuse.

Le conseil littéraire

L’affaire Alaska Sanders de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolfe.

Nul besoin de présenter cet auteur suisse qui vogue de succès en triomphe depuis la parution de La vérité sur l’affaire Harry Quebert paru il y a dix ans. Un auteur francophone à la renommée internationale occupant désormais une place de premier rang parmi les auteurs de polars, places généralement occupées par les écrivains anglo saxons. Si je vous en parle ce soir c’est que, comme dans Shining Vale, c’est un écrivain qui occupe le rôle principal, projection miroir de l’auteur dans un principe fonctionnel. Une mise en abime du genre policier ou enquêteur et narrateur se confondent avec ici une réelle habilité. Un rien mécanique parfois mais qui se déploie avec brio sur près de 600 pages.

Marcus Goldman, double de Dicker et comme lui plume a succès va réouvrir l’enquête du meurtre d’7n3 jeune femme advenu à la fin du précédent millénaire. Épaulé par un policier qui était l’un des acteurs de la première investigation, ils vont peu à peu découvrir l’ampleur insoupçonnée des secrets et faux semblants de cette affaire.

Flash black dans le récit, double temporalité, l’obsession du détail crédible emprunte au genre true crime, chapitrage serré et coups de théâtre attestent de l’érudition de Dicker ainsi que de sa culture et son goût pour la série télé. Un pur paradigme de polar assez jubilatoire dans sa manière jouissive et fluide d’organiser et ménager le suspense jusqu’au point final.

L’effet miroir de Benoît Lagane

Ou l’actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte

La programmation musicale

De l'instinct, Fishback

Romance, Oliver Sim

Andy, Rita Mitsouko

Le plateau télé

